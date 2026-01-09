Προφυλακιστέος 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα
Προφυλακιστέος 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα
Τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους
Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά τη σημερινή απολογία του ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με άλλους οκτώ, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης, στην Πάτρα.
Παράλληλα, προσωρινά ελεύθεροι, αλλά με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους άλλοι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, με την Αστυνομία να έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.
Στο μεταξύ, παρουσιάστηκε σήμερα στην Ασφάλεια Πατρών ένας ακόμη άνδρας που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 31χρονου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων τεσσάρων ανδρών που αναζητούνται.
