Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει άνδρα με μαχαίρι μέσα στο κλαμπ στην Πάτρα όπου ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
Ο άνδρας που εμφανίζεται να κατέχει το μαχαίρι φέρεται να είναι εκείνος που τραυμάτισε στην πλάτη το ένα από τα δύο αδέλφια ηλικίας 39 και 36 ετών
Νέες σημαντικές λεπτομέρειες προκύπτουν από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού στο κλαμπ της Πάτρας, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 έχασε τη ζωή του ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης. Σύμφωνα το pelop.gr, λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει ο καβγάς που κατέληξε στον θάνατό του, κάμερες ασφαλείας καταγράφουν την παρουσία μαχαιριού στο εσωτερικό του καταστήματος.
Όπως προκύπτει από τη λεπτομερή εξέταση των βίντεο, μέλος της παρέας του θύματος φαίνεται στις 4.26 τα ξημερώματα να βγάζει μαχαίρι από τσαντάκι, να το εξετάζει και στη συνέχεια να το τοποθετεί ξανά στη θέση του. Το στιγμιότυπο καταγράφεται μόλις δύο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή.
Στις 4.28 π.μ. η ένταση κλιμακώνεται, όταν οι δύο παρέες έρχονται σε σύγκρουση. Ανταλλάσσονται γροθιές και αντικείμενα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσε παρατήρηση προς δύο φίλους του 30χρονου που χόρευαν στην πίστα, να απομακρυνθούν.
Ο άνδρας που εμφανίζεται να κατέχει το μαχαίρι φέρεται να είναι εκείνος που τραυμάτισε στην πλάτη το ένα από τα δύο αδέλφια ηλικίας 39 και 36 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από τις Αρχές.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, τέσσερα άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ τα δύο αδέλφια, μαζί με νεαρό πυγμάχο που εργαζόταν ως πορτιέρης σε καταστήματα της πόλης, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.
Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας ως το άτομο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο, κατά την έξοδό του από το κλαμπ, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με καταθέσεις, η παρέα του θύματος είχε προκαλέσει ένταση και νωρίτερα, όταν σερβιτόρα φέρεται να τους ζήτησε να μετακινηθούν από το σημείο όπου κάθονταν, καθώς εμπόδιζαν την πρόσβαση στις τουαλέτες.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων στη φονική επίθεση, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.
