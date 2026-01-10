Ανατροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός
Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία
Eξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Το Σάββατο κατέθεσε για περίπου τέσσερις ώρες στα δικαστήρια Καλαμάτας ο 22χρονος που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας πως είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία.
Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση αποδίδει στον 22χρονο X.T. τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί.
«Η σημερινή διαδικασία αφορούσε μία δική μας προσπάθεια υπερασπιστική, να χορηγηθεί προθεσμία και χρόνος ώστε να αξιολογηθεί το υλικό της δικογραφίας, τα αποδεικτικά έγγραφα, τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί από τον πρώτο ανακριτικό χρόνο. Μεσολάβησαν τρεις συλλήψεις, τρεις απολογίες και αποδεικτικά ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα πάρα πολλά», δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς.
«Ζητήσαμε χρόνο προκειμένου ο εντολέας που εκπροσωπείται από εμένα να αξιολογήσει τα στοιχεία και να τα μελετήσουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην υπεράσπιση. Επειδή δεν τον έχω εκπροσωπήσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο από την αρχή της υπόθεσης, οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές», συμπλήρωσε.
Ο 22χρονος «ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό -νέο- κατηγορητήριο που του αποδίδεται -για αυτό καλείται για δεύτερη φορά- είναι πλέον ότι είναι φυσικός αυτουργός», σύμφωνα με τον κ. Αλετρα.
Ο συνήγορος υπογράμμισε επίσης ότι ο εντολέας του είναι κρατούμενος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και πως ο χρόνος είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία της δικογραφίας φτάνουν τα 600 gigabyte, γεγονός που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατη την πλήρη μελέτη τους σε ελάχιστες ημέρες.
Παρά τον περιορισμένο χρόνο, όπως ανέφερε, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως την Τετάρτη να υπάρξει μια τεκμηριωμένη και αξιοπρεπής υπερασπιστική τοποθέτηση.
Συμπληρωματική απολογία και για τον δεύτερο 22χρονοΤην ίδια ώρα, στα γραφεία της ανακρίτριας βρέθηκε και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, αλλά πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.
Ο 22χρονος ελληνοβρετανικής καταγωγής κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον η ανακρίτρια τού αποδίδει τον ρόλο του συνεργού στην υπόθεση, ενώ αρχικά είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός.
