Ανατροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία