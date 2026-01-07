Απαγορευτικό απόπλου αύριο για τα δρομολόγια από Ραφήνα για Ανδρο, Τήνο, Μύκονο λόγω κακοκαιρίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το απαγορευτικό ισχύει και για τα δρομολόγια επιστροφής προς Ραφήνα - Αναμένονται ανακοινώσεις για τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και αυτά της επιστροφής προς τη Ραφήνα, λόγω  πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους .

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από Ραφήνα (17:30) προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Ερωτηματικό για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο

Για τα δρομολόγια από Πειραιά  προς Τήνο και Μύκονο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περαιτέρω πληροφορίες.
