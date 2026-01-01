Τα καιρικά ρεκόρ του 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της και η χαμηλότερη θερμοκρασία έφτασε τους -16,3 βαθμούς

Τα στοιχεία για το 2025 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής και το ετήσιο ρεκόρ - Οι θερμοί, οι κανονικοί μήνες και οι τρεις ψυχροί

θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη χώρα το 2025, η υψηλότερη



Αναλυτικά, η υψηλότερη θερμοκρασία του 2025 ήταν στις 25 Ιουλίου στην Σκάλα Μεσσηνίας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου ενώ η χαμηλότερη του έτους εκτός χιονοδρομικών και δολινών ήταν στο Οχυρό Νευροκοπίου στις 22 Φεβρουαρίου 2025 όπου έφτασε τους -11,8 βαθμούς. Όσο για τη χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026 όπου το θερμόμετρο έδειξε -16,3 βαθμούς Κελσίου.



ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας με 326 χιλιοστά ενώ το ετήσιο ρεκόρ βροχής ήταν στην Πετάλεια Κέρκυρας με 2202.



Ρεκόρ θερμοκρασιών: Στη Μεσσηνία η ψηλότερη, στη Φλώρινα η χαμηλότερη Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.



Αναλυτικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες:



Σκάλα Μεσσηνίας – 25/07/2025 – 45,8°C Αμφιλοχία – 26/07/2025 – 45,2°C Τραγάνα – 22/07/2025 – 44,9°C Λάρισα – 22/07/2025 – 44,8°C Καρδίτσα – Πόλη – 22/07/2025 – 44,6°C Μακρακώμη – 22/07/2025 – 44,5°C Δένδρα Τυρνάβου – 22/07/2025 – 44,4°C Ωλένη – 25/07/2025 – 44,3°C Τρίκαλα – 22/07/2025 – 44,2°C Ψαχνά Εύβοιας – 22/07/2025 – 43,9°C

Αναλυτικά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες:



Οχυρό Δράμας – 22/02/2025 – -11,8°C Μαυρολιθάρι Φωκίδας – 20/03/2025 – -11,7°C Νέος Καύκασος – 20/02/2025 – -11,6°C Νευροκόπι – 22/02/2025 – -10,9°C Παρανέστι Δράμας – 22/02/2025 – -10,4°C Βεύη Φλώρινας – 20/02/2025 – -10,2°C Μεσόβουνο – 22/02/2025 – -10,2°C Βώλακας Δράμας – 22/02/2025 – -10,0°C Ορεστιάδα – 22/02/2025 – -9,6°C Φλώρινα – 22/02/2025 – -9,2°C

Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κέρκυρα Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.



Αναλυτικά τα μεγαλύτερα:



Πετάλεια Κέρκυρας – 2.202 mm Θεοδώριανα – 2.144 mm Λεπιανά Άρτας – 2.094 mm Καταρράκτης Άρτας – 1.937 mm Πράμαντα – 1.914 mm Δεσβίζιανα Ιωαννίνων – 1.911 mm Παραμυθιά Θεσπρωτίας – 1.828 mm Ζωτικό Ιωαννίνων – 1.823 mm Τέροβο Ιωαννίνων – 1.542 mm Αγία Κυριακή Ιωαννίνων – 1.535 mm

Τα μικρότερα ύψη βροχής:



Ανάφη – 168 mm Ίος – 181 mm Σχοινούσα – 201 mm Ηράκλειο (Λιμάνι) – 206 mm Σαντορίνη – 215 mm Αμοργός – 218 mm Κουφονήσια – 218 mm Φολέγανδρος – 227 mm Κνωσός – 255 mm Σητεία – 276 mm

Το 2025 η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη χώρα το 2025, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου και η χαμηλότερη τους -16,3 ενώ στην Κέρκυρα σημειώθηκε το ετήσιο ρεκόρ βροχής Αναλυτικά, η υψηλότερη θερμοκρασία του 2025 ήταν στις 25 Ιουλίου στην Σκάλα Μεσσηνίας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 45,8 βαθμούς Κελσίου ενώ η χαμηλότερη του έτους εκτός χιονοδρομικών και δολινών ήταν στο Οχυρό Νευροκοπίου στις 22 Φεβρουαρίου 2025 όπου έφτασε τους -11,8 βαθμούς. Όσο για τη χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026 όπου το θερμόμετρο έδειξε -16,3 βαθμούς Κελσίου. Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας με 326 χιλιοστά ενώ το ετήσιο ρεκόρ βροχής ήταν στην Πετάλεια Κέρκυρας με 2202.



Οι θερμοί, οι κανονικοί μήνες και οι τρεις ψυχροί Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:



Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.



Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.



Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.



Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.



Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.



Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).



Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.



Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.



Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.



Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.



Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.



Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.