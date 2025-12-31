Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Ιερά Σύνοδος έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, δείτε φωτογραφίες
Ο νέος χρόνος να πορευθεί με την ευλογία του Θεού, ειρήνη και δημιουργικότητα για όλους, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
Στην αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ευλόγησε, ως είθισται, την καθιερωμένη βασιλόπιτα.
Παρευρέθησαν ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο επίτροπος της Ιεράς Μονής Σινά στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος, οι συνοδικοί μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών και Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, οι μητροπολίτες Νικαίας Αλέξιος, Πειραιώς Σεραφείμ, Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος, οι μητροπολίτες Θερμοπυλών Ιωάννης και Θαυμακού Ιάκωβος, ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, οι επίσκοποι Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, Φωτικής Νεκτάριος, Καρυουπόλεως Νεκτάριος, Επιδαύρου Νικόδημος και Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών Αθανάσιος Καψάλης, καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ακαδημαϊκοί, διευθυντές των Υπηρεσιών και των Οργανισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι γραμματείς των Συνοδικών Επιτροπών, κληρικοί και λαϊκοί υπάλληλοι των Διοικητικών Υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου.
Μετά την Ακολουθία, κατά την οποία έψαλε χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, Απόστολου Παπαδόπουλου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα και ο Κύριος να φυλάσσει την Εκκλησία Του, να ευλογεί τον Κλήρο και τον λαό Του και να χαρίζει στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο ειρήνη, γαλήνη και ευλογία.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου παρέστησαν ο διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θαυμακού Ιάκωβος, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης, οι επίσκοποι Ευρίπου Χρυσόστομος, Ρωγών Φιλόθεος, Καρυουπόλεως Νεκτάριος, Επιδαύρου Νικόδημος και Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της ΙΑΑ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, o πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, οι τοπικές αρχές, διευθυντές των Υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής, κληρικοί και πλήθος πιστών. Τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας Θεοχάρης.
Ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα και ευχήθηκε «ο Θεός να ευλογήσει τα βήματα όλων στην πορεία του καινούριου χρόνου. Όλοι μας να ζήσουμε έναν χρόνο δημιουργικό, έναν χρόνο ειρηνικό, έναν χρόνο με αγαθά δημιουργήματα, όπως επιθυμεί η ψυχή του καθενός από εμάς». «Εύχομαι, λοιπόν, σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα σε αυτόν τον χώρο, αλλά και σε όσους βρίσκονται αλλού και αγωνίζονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο, οι αγώνες μας να είναι ευλογημένοι και να μας χαρίσουν μια χρονιά ειρηνική πάνω από όλα, μια χρονιά χωρίς προβλήματα, με καλούς και καρποφόρους αγώνες και αποτελέσματα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα», τόνισε καταληκτικά.
Κοπή βασιλόπιτας και για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών«Ο νέος χρόνος να πορευθεί με την ευλογία του Θεού, ειρήνη και δημιουργικότητα για όλους», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ τόνισε την ανάγκη οι αγώνες των ανθρώπων να είναι καρποφόροι και να συνοδεύονται από αγαθά αποτελέσματα.
