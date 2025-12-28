Για... σκαλώματα στην ΑΑΔΕ μιλάει ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας μετά τις αποκαλύψεις για χωράφια «φαντάσματα» και τις επιδοτήσεις 126.000 ευρώ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής μιλάει για «σκαλώματα» λόγω της μεταφοράς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η οποία ωστόσο δεν έχει αρμοδιότητα – Όπως αποκάλυψε το protothema.gr την υπόθεση χειρίζεται το ελληνικό FBI – Τι έβγαλε η έρευνα μετά από εντολή του εισαγγελέα





Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει προκαλέσει σκαλώματα με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αυτές οι αναντιστοιχίες. «Όπως έγιναν οι τελευταίες πληρωμές τον Δεκέμβριο από την Ενιαία Ενίσχυση, πληρώθηκα κανονικά, που σημαίνει ότι ελέγχθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την μετάβαση στην ΑΑΔΕ επειδή η ΑΑΔΕ είναι γεφυρωμένη και με το κτηματολόγιο και παντού προφανώς βρήκε κάποια σκαλώματα και κοκκίνισε η δήλωσή μου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπότας.



protothema.gr -όπως στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη- δεν είναι η ΑΑΔΕ υπεύθυνη αλλά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που κάνει τις έρευνες στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα εισαγγελέα Εφετών, Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.



Όπως υποστήριξε, ενοικιάζει αγροτεμάχια κάθε χρόνο και ίσως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων αυτών, έχουν παραλείψει να κάνουν ταυτοποίηση του Ε9 με το Κτηματολόγιο: «Δηλώνω αγροτεμάχια, 17 και περισσότερα κάθε χρόνο τα οποία τα νοικιάζω. Τώρα απ' ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το κτηματολόγιο. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9, είτε στο κτηματολόγιο και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα». Όπως είπε στις δηλώσεις του ο αγροτοσυνδικαλιστής, ανακάλυψε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί σημειώνοντας πως «Έμαθα χθες αργά από τα sites, ότι έχω 17 αγροτεμάχια "φαντάσματα" και ότι έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα».Όπως υποστήριξε, ενοικιάζει αγροτεμάχια κάθε χρόνο και ίσως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων αυτών, έχουν παραλείψει να κάνουν ταυτοποίηση του Ε9 με το Κτηματολόγιο: «Δηλώνω αγροτεμάχια, 17 και περισσότερα κάθε χρόνο τα οποία τα νοικιάζω. Τώρα απ' ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το κτηματολόγιο. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9, είτε στο κτηματολόγιο και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα».

Η εισαγγελική έρευνα και το ελληνικό FBI Η υπόθεση Μπότα ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μετά και από άλλες αποκαλύψεις στον χώρο των αγροτικών κινητοποιήσεων της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη ο οποίος επίσης είχε λάβει πάνω από 120.000 ευρώ για χωράφια «φαντάσματα».



Τα 17 αγροτεμάχια που «δεν υπήρχαν» Από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψε ότι 17 αγροτεμάχια, τα οποία ο Μπότας δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.



Συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό. Ωστόσο, για τα συγκεκριμένα χωράφια δεν υπήρχε καμία καταχώριση στις περιουσιακές δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης.



Με απλά λόγια, τα χωράφια για τα οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν υπήρχαν ούτε στα χαρτιά της φορολογικής τους εικόνας.

Τα χρήματα των επιδοτήσεων Μετά τη διαπίστωση της απάτης, η Δ.Α.Ο.Ε. ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια.



Σύμφωνα με το έγγραφο του Οργανισμού, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-φαντάσματα. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τις εκτάσεις που δεν είχαν καμία αντιστοίχιση με πραγματική ιδιοκτησία.



Συνολικά, για την περίοδο 2019–2024, ο ίδιος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.



Δήλωνε τα ίδια χωράφια και το 2025 Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα. Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.



Δέσμευση λογαριασμών και επόμενα βήματα Η έρευνα οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ποινικές ευθύνες όσο και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.