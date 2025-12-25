Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δήμος Αθηναίων: Γεύμα αγάπης σε 1.300 αστέγους και οικονομικά ευάλωτους για τα Χριστούγεννα
«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, κανείς δεν μένει μόνος στην πόλη μας, κανείς δεν είναι αόρατος» τόνισε ο Χάρης Δούκας
Το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα αγάπης πραγματοποίησε, μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλλυλεγγύης (ΚΥΑΔΑ) ο δήμος Αθηναίων, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Στις 25 Δεκεμβρίου, 1.300 μερίδες παραδοσιακών γιορτινών γευμάτων προσφέρθηκαν σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Τα Χριστούγεννα μας υπενθυμίζουν ότι ορισμένοι συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτά που πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένα: ένα ζεστό φαγητό, μία φιλική κουβέντα. Σήμερα, με το γεύμα αγάπης, που προσφέραμε σε 1.300 άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες, κάνουμε πράξη για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας ότι κανείς δεν μένει μόνος στην πόλη μας. Κανείς δεν είναι αόρατος. Ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται συστηματικά για την προστασία και την αξιοπρέπεια των αστέγων. Καθημερινά προσφέρουμε φαγητό σε 800 άτομα, ενώ περίπου 1.400 άτομα, που διαβιούν στον δρόμο, εξυπηρετούνται ενεργά από τις ομάδες Street Work. Παράλληλα, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, 200 άνθρωποι βρίσκουν καθημερινά ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μια πόλη ανθρωπιάς, φροντίδας και αλληλεγγύης».
Η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Μίνα Φούντζουλα, τόνισε: «Και αυτά τα Χριστούγεννα στηρίζουμε τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της πόλης, διανέμοντας καθημερινά, μέσω του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, εορταστικά γλυκά και δώρα στις ωφελούμενές μας οικογένειες, επιπλέον των σταθερών πακέτων στήριξης. Με την πραγματοποίηση του Γεύματος Αγάπης, που αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της συνολικής προσπάθειας, επιδιώκουμε να μεταδώσουμε ζεστασιά και ελπίδα και να σταθούμε σαν οικογένεια δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη τη συμπαράστασή μας».
Στο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης μετείχαν φιλοξενούμενοι των δομών της πόλης και άστεγοι συμπολίτες μας. Ειδική μέριμνα υπήρξε για τη μετακίνηση των προσκεκλημένων από και προς το χώρο του γεύματος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Στη μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης, το ΚΥΑΔΑ συμπεριέλαβε φιλοξενούμενους των δομών της πόλης, αλλά και κάθε συμπολίτη μας που συνεχίζει να διαβιεί στο δρόμο, φροντίζοντας, επίσης, για τη μετακίνηση των προσκεκλημένων από και προς το χώρο του γεύματος. Παράλληλα, την εκδήλωση υποστήριξε ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), αναλαμβάνοντας τη μουσική επένδυσή της με την παρουσία DJ, ενώ η Δημοτική Αστυνομία διασφάλισε την ομαλή ροή της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη γιορτινή περίοδο το ΚΥΑΔΑ πρόκειται να προσφέρει σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη περισσότερα από 2.600 «γεύματα αγάπης» συνολικά, τα οποία αποτελούν χορηγία της Lidl Hellas.
Από αυτά 1.300 προσφέρθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ στις 25 Δεκεμβρίου, 668 θα διανεμηθούν από την "Pietris Cetering" σε ΚΥΑΔΑ, Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών και MY ATHENS στις 26 Δεκεμβρίου και 638 θα διανεμηθούν σε ΚΥΑΔΑ, Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών και MY ATHENS την Πρωτοχρονιά.
Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές του έργου του ΚΥΑΔΑ που συνέβαλαν στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025».
