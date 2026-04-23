Άγριο σκηνικό στις φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενοι απείλησαν συγκρατούμενό τους με μαχαίρι και ζήτησαν €4.000
Άγριο σκηνικό στις φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενοι απείλησαν συγκρατούμενό τους με μαχαίρι και ζήτησαν €4.000
Τον εξανάγκασαν σε βιντεοκλήση με τον αδερφό του για να αποσπάσουν τα χρήματα
Άγριο σκηνικό διαδραματίστηκε στις φυλακές Τρικάλων με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς κρατουμένους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr δύο Σύροι και δύο Αφγανοί κρατούμενοι απομόνωσαν Πακιστανό και με την απειλή μαχαιριού του πήραν το ρολόι που φορούσε. Ακολούθως έκαναν βιντεοκλήση στον αδερφό του και έχοντας το μαχαίρι μπροστά στο λαιμό του, του ζήτησαν να τους μεταφέρει άμεσα 4.000€, αλλιώς θα τον σκοτώσουν.
Ο Πακιστανός κατήγγειλε το περιστατικό, άντρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων του πήραν κατάθεση, έκαναν έρευνες και στα κελιά, ενώ οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της ληστείας, εκβίασης, απειλής, σωματικής βλάβης και συναυτουργίας. Οι δυο εξ αυτών περνούν Αυτόφωρο.
Πηγή: trikalavoice
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr δύο Σύροι και δύο Αφγανοί κρατούμενοι απομόνωσαν Πακιστανό και με την απειλή μαχαιριού του πήραν το ρολόι που φορούσε. Ακολούθως έκαναν βιντεοκλήση στον αδερφό του και έχοντας το μαχαίρι μπροστά στο λαιμό του, του ζήτησαν να τους μεταφέρει άμεσα 4.000€, αλλιώς θα τον σκοτώσουν.
Ο Πακιστανός κατήγγειλε το περιστατικό, άντρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων του πήραν κατάθεση, έκαναν έρευνες και στα κελιά, ενώ οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της ληστείας, εκβίασης, απειλής, σωματικής βλάβης και συναυτουργίας. Οι δυο εξ αυτών περνούν Αυτόφωρο.
Πηγή: trikalavoice
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
