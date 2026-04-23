Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, πότε φτιάχνει ο καιρός - Δείτε την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, πότε φτιάχνει ο καιρός - Δείτε την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη

Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, πότε φτιάχνει ο καιρός - Δείτε την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με περισσότερες βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα κυλίσει η ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ωστόσο η μεταβολή αυτή του καιρού δεν θα κρατήσει για πολύ.

Ο καιρός με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, σήμερα Πέμπτη 23/4/2026 από το πρωί εκδηλώνονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Γρήγορα οι βροχές θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Οι πιο αξιόλογες θα σημειωθούν τις μεσημεριανές ώρες εκτός από την Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 17 με 18 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στους 20 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Στην Αττική μέχρι το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές μπόρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος μέχρι αργά το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο περιμένουμε λίγα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές και κυρίως στην Κρήτη. Την Κυριακή αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Best of Network

Δείτε Επίσης