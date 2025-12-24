Υπουργείο Παιδείας: Τα 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από το 2026-2027

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν ως συνδεδεμένα Γυμνάσια και Λύκεια σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας – Για «ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί» έκανε λόγο η Σοφία Ζαχαράκη