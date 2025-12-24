Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Υπουργείο Παιδείας: Τα 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από το 2026-2027
Τα σχολεία θα λειτουργήσουν ως συνδεδεμένα Γυμνάσια και Λύκεια σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας – Για «ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί» έκανε λόγο η Σοφία Ζαχαράκη
Τη λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026–2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη όρισε τις οκτώ σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων. Είχε προηγηθεί η εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των ΔΗΜ.Ω.Σ., η γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η σύμφωνη γνώμη του Ίδρυμα Ωνάση, ορίζονται
Τα σχολεία αυτά θα λειτουργήσουν ως συνδεδεμένα Γυμνάσια και Λύκεια σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και καινοτόμα προγράμματα σπουδών.
Σε δήλωσή της, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η επέκταση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων αποτελεί «ένα ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για σχολεία ελίτ, αλλά για σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως πρότυπα προόδου και καινοτομίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών, ανεξάρτητα από κοινωνικό ή γεωγραφικό υπόβαθρο, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής συνοχής.
Αττική:
7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγάλεω και 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Νότιο Αιγαίο:
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου και 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου
Κρήτη:
9ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
Δυτική Ελλάδα:
2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Πύργου και 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πύργου
