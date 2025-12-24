Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Επεισοδιακή σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή στην Τούμπα
Ο ανήλικος πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και αντίσταση κατά τη σύλληψη - Συνελήφθη και η μητέρα του
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και κατά τη δέσμευσή του φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.
Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
