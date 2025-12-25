Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Τι έρχεται στη μόδα το 2026; Ποια θα είναι τα επικρατέστερα χρώματα, μήκη, γραμμές και μοτίβα;

ξεδιπλώνονται μέσα από 100 σελίδες γεμάτες απολαυστικές εικόνες, αναπάντεχους συνδυασμούς και ατελείωτη έμπνευση, για να ονειρευτείτε και να σχεδιάσετε εγκαίρως την γκαρνταρόμπα της πιο όμορφης εποχής του χρόνου. Δείτε πρώτες

που προτείνουν οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές και κρατήστε αυτό το τεύχος ως

Ακόμη, συγκεντρώνουμε όλες τις μετακινήσεις προσώπων στους μεγάλους οίκους: ποιος σχεδιάζει για ποιον, ποια είναι τα

και τι καινούργιο φέρνει κάθε δημιουργός στο προσκήνιο. Μετά τις «μουσικές καρέκλες» στις θέσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών, οι πασαρέλες μετατράπηκαν σε θέατρο

ανατροπών και λαμπερών ξεκινημάτων.

Οι νέοι δημιουργοί που ανέλαβαν ιστορικά ατελιέ παρουσίασαν για πρώτη φορά τη δική τους φωνή, μεταμορφώνοντας το παρελθόν σε δημιουργικό καύσιμο για το παρόν και ξαναγράφοντας το αύριο της μόδας.

Επιλέγουμε τις πιο δυνατές στιγμές από τις

του πλανήτη και εστιάζουμε στις μητροπόλεις που καθορίζουν το στιλ. Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη και Λονδίνο μας έδωσαν πλούσιο υλικό για να ξεχωρίσουμε τις τάσεις που κυριαρχούν, όσα αφήνουμε οριστικά πίσω μας και όσα θα μας συνοδεύσουν τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται.

Έντονα χρώματα —

— θηλυκές σιλουέτες με «μεγάλες» φούστες και κοσμήματα που μόνο διακριτικά δεν είναι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα αξεσουάρ, επιλέγοντας τις ωραιότερες τσάντες και τα πιο επιθυμητά παπούτσια της σεζόν,

ενώ στις σελίδες του τεύχους ανακαλύπτουμε υλικά, υφές και κομμάτια που δεν ακολουθούν απλώς τη μόδα — τη διαμορφώνουν.

Αλλά και οι

παρουσιάζουν συλλογές με σχεδιαστική τόλμη, τεχνική αρτιότητα και φρέσκες ιδέες, αποτυπώνοντας μια νέα, αισιόδοξη ματιά στο στιλ:

, γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα, σύγχρονες προτάσεις για μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα.

Marie Claire Κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Ένα τεύχος αφιερωμένο στη χαρά της μόδας, στη λεπτομέρεια και στη διαχρονική αξία του στιλ.

Στην ειδική έκδοση Marie Claire Κολεξιόν που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ