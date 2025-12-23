Πάνω από 30% η μείωση των επισκεπτών στα Τρίκαλα, χάθηκαν οι σχολικές εκδρομές λόγω των μπλόκων

Μείωση της επισκεψιμότητας άνω του 30% καταγράφεται ήδη στα Τρίκαλα, έναν εκ των δημοφιλέστερων προορισμών για τις εορτές, λόγω των μπλόκων των αγροτών.Ο Μύλος των Ξωτικών που στήνεται κάθε χρόνο στον Πύργο Ματσόπουλου αποτελεί πόλο έλξης για οικογένειες, αλλά και για σχολικές εκδρομές. Όπως είπε στο protothema.gr η πρόεδρος του Μύλου των Ξωτικών, του φορέα διοργάνωσης του δήμου Τρικάλων,οι σχολικές εκδρομές που αναμένονταν την περασμένη εβδομάδα χάθηκαν, αφού τα σχολεία δεν ρίσκαραν διαδρομές έξι και επτά ωρών για να φτάσουν στα Τρίκαλα.Οπως επισημαίνει, φέτος ο δήμος είχε επενδύσει ιδιαίτερα στον Μύλο, επεκτείνοντάς τον με νέους χώρους και δραστηριότητες, αλλά η πτώση στην επισκεψιμότητα είναι στο 30%, ενώ εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη με πούλμαν, παρά την ταλαιπωρία, αποφεύγουν βόλτες στην πόλη, διανυκτερεύσεις: Επισκέπτονται δυο- τρεις ώρες το πάρκο στον Πύργο Ματσόπουλου και φεύγουν. Κι όμως, για τα Τρίκαλα αυτή η εορταστική περίοδος δίνει ζωή στην οικονομική δραστηριότητα: εστίαση, ξενοδόχοι, εμπορικά καταστήματα περιμένουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες.Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδρομή από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα ξεπερνά λόγω των μπλόκων τις έξι ώρες και από τη Θεσσαλονίκη απαιτούνται 4 ώρες αντί για 2,5. Η μεγαλύτερη μείωση επισκεψιμότητας καταγράφεται από τη νότια Ελλάδα.