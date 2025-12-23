Θεσσαλονίκη: Για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται οι νεαροί που ξυλοκοπούσαν και ξεγύμνωναν άνδρες που έκλειναν ραντεβού με ανήλικες
Τα άτομα από 16 ως 19 ετών δρούσαν ως «αυτόκλητοι τιμωροί» στο άλσος των Μετεώρων και είχαν δημιουργήσει εγκληματική ομάδα χρησιμοποιώντας προφίλ που παρέπεμπε σε γυναικείο όνομα
Για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται εννέα νεαρά άτομα που πραγματοποιούσαν βίαιες επιθέσεις στο Άλσος της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη, στήνοντας ενέδρες σε άνδρες που έκλειναν ραντεβού, μέσω διαδικτύου, με ανήλικα κορίτσια.
Πρόκειται για άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών (7 νεαρά αγόρια – 2 νεαρά κορίτσια), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παράβαση της Νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα άτομα που δρούσαν ως «αυτόκλητοι τιμωροί» στο άλσος των Μετεώρων, σύστησαν εγκληματική ομάδα και χρησιμοποιώντας προφίλ που παρέπεμπε σε γυναικείο όνομα, με διαφορετική πρόφαση κάθε φορά (πώληση κινητού, ερωτικά ραντεβού), έκλειναν ραντεβού με τα υποψήφια θύματα τους, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.
Στη συνέχεια, τα παρέσερναν εντός του άλσους όπου τους ξυλοκοπούσαν άγρια, ενώ παράλληλα αφαιρούσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Μάλιστα, σε μια από τις περιπτώσεις, εξανάγκασαν ένα εξ’ αυτών να γδυθεί βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις τους.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι τον Νοέμβριο καταγράφηκαν πέντε τέτοιες επιθέσεις σε βάρος πέντε ανδρών, από τους οποίους αφαιρέθηκαν, συνολικά, 480 ευρώ, έξι κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά τους έγγραφα και αντικείμενα.
Σημειώνεται ότι, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν διαδικτυακό ραντεβού με φερόμενη ανήλικη. Σε μία εξ’ αυτών συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 27χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της Προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους. Ο συγκεκριμένος είχε μεταβεί μόνος του στο αστυνομικό Τμήμα μετά από την επίθεση που δέχθηκε και κατέθεσε στους αστυνομικούς πως είχε κλείσει ραντεβού με ένα 14χρονο κορίτσι, ωστόσο μόλις έφτασε δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα νεαρών ατόμων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι πέντε εκ των εννέα δραστών, έχουν απασχολήσει, κατά το παρελθόν, τις Αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των εννέα ατόμων έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
