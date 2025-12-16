Με αγροτικά στην αρχή της πορείας η κινητοποίηση σωματείων για τον προϋπολογισμό στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Θεσσαλονίκη Προϋπολογισμός Πορεία

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου όπου νωρίτερα οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συλλαλητήριο με ομιλίες

Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα εργατικά σωματεία, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου όπου νωρίτερα οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συλλαλητήριο με ομιλίες. Στην κεφαλή της πορείας, η οποία κινείται στο κέντρο της πόλης, βρίσκονται αγροτικά οχήματα με ελληνικές σημαίες.

«Απόψε ψηφίζεται ένας προϋπολογισμός που έχει ως στόχο ματωμένα πλεονάσματα που θα προέλθουν από την τσέπη του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ, μαζί με εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι μαζί να φωνάξουμε ότι αυτός ο λαός μετά από 15 χρόνια ταπείνωσης πρέπει να δει λίγο φως και λίγο μέλλον» δήλωσε ο Κώστας Χαραλαμπίδης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου του δήμου Χαλκηδόνας.

Στην πορεία συμμετέχουν μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, εκπρόσωποι φορέων αλλά και φοιτητές.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

agrotes thessaloniki 1
agrotes thessaloniki 2
Κλείσιμο
agrotes thessaloniki 3
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

