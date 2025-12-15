Ανθρώπινος σκελετός που ανήκει σε μία από τις δύο εξαφανισμένες Γαλλίδες τουρίστριες εντοπίστηκε στη Σίκινο

Οι δύο γυναίκες είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 - Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό - Έρευνες και για τη δεύτερη γυναίκα