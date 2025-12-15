Ανθρώπινος σκελετός που ανήκει σε μία από τις δύο εξαφανισμένες Γαλλίδες τουρίστριες εντοπίστηκε στη Σίκινο
Οι δύο γυναίκες είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 - Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό - Έρευνες και για τη δεύτερη γυναίκα
Ένας ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή της Σικίνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24. Τον σκελετό βρήκαν τυχαία δύο κυνηγοί που κινούνταν στο σημείο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος προχώρησε στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανθρώπινος σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο γυναίκες από τη Γαλλία, που είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί, χωρίς έκτοτε να έχουν δώσει σημεία ζωής.
Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως το πορτοφόλι και η τσάντα.
Μετά τον εντοπισμό, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για μία 73χρονη και μία 64χρονη.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
