Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι.
Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.
Κλειστή είναι αυτή την ώρα λόγω της πορείας η οδός Σταδίου.
Στα κύρια τους αιτήματα, οι συνταξιούχοι ζητούν:
- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές
- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.
