Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα λόγω της πορείας η οδός Σταδίου.

Στα κύρια τους αιτήματα, οι συνταξιούχοι ζητούν:

- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές
- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.

Δείτε φωτογραφίες:

Κλείσιμο
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου
Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου


3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης