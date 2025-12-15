Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο για τον προϋπολογισμό: Κλειστή η Σταδίου

Κλείσιμο

Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι.Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.Κλειστή είναι αυτή την ώρα λόγω της πορείας η οδός Σταδίου.Στα κύρια τους αιτήματα, οι συνταξιούχοι ζητούν:- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.