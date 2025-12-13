Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου
Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου
Οι δύο ηγέτες αναμένεται να βάλουν την υπογραφή τους σε σχετική συμφωνία τη Δευτέρα στο Παρίσι
Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου - Γαλλίας, καθώς και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, αρχής γενομένης από το Ουκρανικό, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν τη Δευτέρα, στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.
Όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Γαλλίας) στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου «ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Κύπριος Πρόεδρος θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σημαντικά διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς την Ουκρανία».
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι «θα υπογράψουν μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θα στοχεύει στην ενίσχυση και τη διάρθρωση των διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα».
Όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Γαλλίας) στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου «ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Κύπριος Πρόεδρος θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σημαντικά διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς την Ουκρανία».
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι «θα υπογράψουν μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θα στοχεύει στην ενίσχυση και τη διάρθρωση των διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα