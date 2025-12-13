Ένας τραυματίας έπειτα από συμπλοκή αλλοδαπών στο Ηράκλειο
Στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται δέκα άτομα, ενώ διεξάγει έρευνα η Αστυνομία

Ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Χανιώπορτας, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται περίπου δέκα άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν τραυματία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

