Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, δείτε πίνακες

Δείτε αναλυτικά τους  συντελεστές για όλα τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες

Το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του τους συντελεστές που θα καθορίσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις Πανελλήνιες 2026.

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι συντελεστές για όλα τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι συντελεστές περιλαμβάνουν τόσο τις αρχικές τιμές όσο και τις τροποποιήσεις που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια και τα συναρμόδια υπουργεία.

Η ΕΒΕ αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές και την πρόσβασή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ).

Οι ρυθμίσεις αφορούν επίσης τα τμήματα των Σχολών Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και τις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε  τους Συντελεστές ΕΔΩ
