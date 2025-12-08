Η στιγμή των συλλήψεων στο Ίλιον: Η καταγγελία της 17χρονης Ρομά για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της, ο καβγάς και οι πυροβολισμοί
Η στιγμή των συλλήψεων στο Ίλιον: Η καταγγελία της 17χρονης Ρομά για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της, ο καβγάς και οι πυροβολισμοί

Οι συγγενείς της κοπέλας τον ακολούθησαν, για να του ζητήσουν τον λόγο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας άγριος καβγάς

Η στιγμή των συλλήψεων στο Ίλιον: Η καταγγελία της 17χρονης Ρομά για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της, ο καβγάς και οι πυροβολισμοί
Κώστας Στάμου
Η καταγγελία μιας 17χρονης για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της ήταν η αφορμή που βγήκαν τα όπλα χθες το βράδυ στο Ίλιον όπου δύο οικογένειες Ρομά συνεπλάκησαν άγρια.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, η 17χρονη έφυγε από το σπίτι που μένει με τον σύζυγό της, στην οδό Αιάκου, και πήγε να δει τους γονείς της.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο πεθερός της ο οποίος, όπως καταγγέλλει η ίδια, μπήκε στο μπάνιο και άρχισε να την παρενοχλεί. Η 17χρονη του ζήτησε να βγει έξω, αλλά εκείνος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, επέμενε και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ οι συγγενείς της κοπέλας τον ακολούθησαν για να του ζητήσουν τον λόγο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας άγριος καβγάς.

Η στιγμή των συλλήψεων στο Ίλιον: Η καταγγελία της 17χρονης Ρομά για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της, ο καβγάς και οι πυροβολισμοί

Τότε ο 40χρονος, μαζί με ένα ακόμη άτομο, έβγαλαν όπλα και άνοιξαν «πυρ» εναντίον τους, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Η οικογένεια της 17χρονης κάλεσε την Άμεση Δράση και, λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στον 40χρονο, στον κουνιάδο του και στον γιο του, ενώ συνελήφθησαν και τέσσερα άτομα από την οικογένεια της καταγγέλλουσας.

Κλείσιμο
Παράλληλα, οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της συμπλοκής δύο κάλυκες από πιστόλι.
Κώστας Στάμου
