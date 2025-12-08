Μαθητής Γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία από καλώδιο που προεξείχε σε σχολείο στους Θρακομακεδόνες

Κλειστό το σχολείο σήμερα λόγω κατάληψης ως αντίδραση για το περιστατικό - «Τώρα είμαι καλά, γιατί δεν διαπέρασε στην καρδιά το ρεύμα, αλλά ήταν κάτι πολύ φοβερό και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους», δήλωσε ο μαθητής





Σε κατάληψη προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (8/12) οι μαθητές του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων ως αντίδραση για τον μαθητή Γ' Γυμνασίου που την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου υπέστη ηλεκτροπληξία λόγω ενός καλωδίου που προεξείχε στο σχολείο. μαθητής διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά, όπου παρέμεινε για 24ωρη παρακολούθηση, καθώς υπήρχε ανησυχία για πιθανή επίδραση στο καρδιολογικό του σύστημα.Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του μαθητή δήλωσε: «Πήγαμε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.. Μετά, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν.Ο διευθυντής έχει ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια».«Την Πέμπτη είχαμε γυμναστική και άρχισε να βρέχει. Με δύο συμμαθητές μου πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο. Εκεί είδα με την άκρη του ματιού μου κάτι να κρέμεται.Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ. Δεν γίνεται σε κανένα σχολείο παιδί να κινδυνεύει έτσι. Το σχολείο μας είναι σε άθλια κατάσταση. Πέρυσι κάναμε κατάληψη για προβλήματα στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα προβλήματα συνεχίζονται και τρέχουν. Δεν γίνεται καμία ουσιαστική πράξη από τον Δήμο», δήλωσε ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία.», τόνισε.Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και τον ΓΓ του ΥΠΑΙΘΑ προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου, που εντοπίστηκε σε χώρο σχολείο στους Θρακομακεδόνες.Σύμφωνα με την ενημέρωση, που παρείχε στο Υπουργείο η διεύθυνση του σχολείου το πρωί της Δευτέρας (8/12), στη σχολική μονάδα μετέβη ηλεκτρολόγος του Δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Αντιδράσεις συλλόγου γονέων Γονείς και μαθητές καταγγέλλουν πως τα ηλεκτρολογικά προβλήματα στο σχολείο στους Θρακομακεδόνες είναι διαρκή, με τον Δήμο να μην προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.



Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων μέσω ανακοίνωσης στο facebook τονίζει ότι «Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας».



Το βασικό αίτημα τους είναι «ασφαλείς υποδομές και άμεση αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων σημείων, ώστε κανένα παιδί να μην κινδυνεύσει ξανά».



Αναλυτικά η ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων για το περιστατικό:



«Αγαπητοί γονείς,



Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 4/12, όπου μαθητής του σχολείου μας υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας εκτεθειμένο καλώδιο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, νιώθουμε την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά και υπεύθυνα. Ο μαθητής μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε επίσημη καταγγελία του γεγονότος.



Το δεκαπενταμελές, με την στηριξη του Συλλόγου Γονέων, αποφάσισε να προβεί σε κατάληψη–διαμαρτυρία την Δευτέρα 8/12 με βασικό αίτημα το αυτονόητο: ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας.



Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν αποσταλεί γραπτές ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, ύστερα από συνεργασία της Διεύθυνσης, του δεκαπενταμελούς και του Συλλόγου Γονέων. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.



Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.

Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας.



Σας καλούμε θερμά να δώσετε το παρών στη διαμαρτυρία και να στηρίξετε την προσπάθεια των παιδιών και της σχολικής κοινότητας.



Επιπλέον, ο Σύλλογος Γονέων θα απευθύνει επίσημο κάλεσμα και στα ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και πίεση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων.



Ο Σύλλογος Γονέων»



