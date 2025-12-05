Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Δήμαρχος Χαλανδρίου: Ανίκητη η βλακεία των Αθηνέζων που πάρκαραν πάνω σε γέφυρα
Δήμαρχος Χαλανδρίου: Ανίκητη η βλακεία των Αθηνέζων που πάρκαραν πάνω σε γέφυρα
Σύμφωνα με τον Σίμο Ρούσσο οι «Αθηνέζοι» ξήλωσαν τις κορδέλες που «με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή»
Την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, προκάλεσε η κίνηση κάποιων οδηγών να παρκάρουν πάνω σε μια γέφυρα, στην οποία, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».
Ο κ. Ρούσσος κάνει, μάλιστα, λόγο για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην επίμαχη γέφυρα.
Ώρα 5.30πμ.
Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.
Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.
Ο κ. Ρούσσος κάνει, μάλιστα, λόγο για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην επίμαχη γέφυρα.
Όλη η ανάρτηση του δημάρχου ΧαλανδρίουΜακριά η νύχτα απόψε.
Ώρα 5.30πμ.
Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.
Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα