Δήμαρχος Χαλανδρίου: Ανίκητη η βλακεία των Αθηνέζων που πάρκαραν πάνω σε γέφυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάνδρι Δήμος Χαλανδρίου Γέφυρα Οδηγοί

Δήμαρχος Χαλανδρίου: Ανίκητη η βλακεία των Αθηνέζων που πάρκαραν πάνω σε γέφυρα

Σύμφωνα με τον Σίμο Ρούσσο οι «Αθηνέζοι» ξήλωσαν τις κορδέλες που «με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή»

Δήμαρχος Χαλανδρίου: Ανίκητη η βλακεία των Αθηνέζων που πάρκαραν πάνω σε γέφυρα
10 ΣΧΟΛΙΑ
Την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, προκάλεσε η κίνηση κάποιων οδηγών να παρκάρουν πάνω σε μια γέφυρα, στην οποία, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».

Ο κ. Ρούσσος κάνει, μάλιστα, λόγο για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην επίμαχη γέφυρα.


Όλη η ανάρτηση του δημάρχου Χαλανδρίου

Μακριά η νύχτα απόψε.
Ώρα 5.30πμ.
Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.

Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης