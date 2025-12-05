Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Live η κίνηση: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, πού υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και καθυστερήσεις
Σοβαρά προβλήματα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου παρατηρούνται σήμερα Παρασκευή (5/12), λόγω της κακοκαιρίας Byron, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει μετατρέψει αρκετούς δρόμους σε ποτάμια. Η κίνηση είναι αυξημένη, με την Τροχαία να βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ αρκετοί είναι οι δρόμοι που είναι κλειστοί.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
- Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
- ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ
- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού ακτής ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
- ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού θωμά γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στους δρόμους λόγω της κακοκαιρίας ByronΟ Κηφισός είναι και σήμερα στο κόκκινο στο ανοδικό ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε Λ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Νέα ενημέρωση της Τροχαίας για τις διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική
- Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ
- Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
