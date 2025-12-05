Live η κίνηση: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, πού υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και καθυστερήσεις
Σοβαρά προβλήματα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου παρατηρούνται σήμερα Παρασκευή (5/12), λόγω της κακοκαιρίας Byron, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει μετατρέψει αρκετούς δρόμους σε ποτάμια. Η κίνηση είναι αυξημένη, με την Τροχαία να βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ αρκετοί είναι οι δρόμοι που είναι κλειστοί.

Ο Κηφισός είναι και σήμερα στο κόκκινο στο ανοδικό ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε Λ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.


Νέα ενημέρωση της Τροχαίας για τις διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική

- Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
- ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ
- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού ακτής ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
- ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού θωμά γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
- Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ
- στην ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ από το ύψος της Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ
- έξοδος ΜΑΓΟΥΛΑΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
- Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
