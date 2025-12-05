Το ελληνικό χωριό όπου οι κάτοικοι «μιλάνε» με σφυρίγματα, δείτε βίντεο

Η «σφυριά» δεν εξυπηρετούσε μόνο πρακτικούς σκοπούς· έπαιξε ρόλο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως αφηγείται η κάτοικος Μαρία Κεφάλα, οι γονείς της γνωρίστηκαν χάρη σε ένα χιονισμένο κάλεσμα μέσα στη νύχτα, όταν ο πατέρας της σφύριξε στην μητέρα της να βρει καταφύγιο και ζεστασιά σε μια σπηλιά.Σήμερα, υπάρχουν περίπου 70 σφυριχτές γλώσσες παγκοσμίως, κυρίως σε ορεινές, απομονωμένες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, η «σφυριά» της Αντιάς θεωρείται η αρχαιότερη και η πιο δομημένη —και, ταυτόχρονα, η πιο απειλούμενη. Όπως επισημαίνει η UNESCO, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στην Ευρώπη, σφυριχτή ή όχι, που να τη μιλούν τόσο λίγοι άνθρωποι.