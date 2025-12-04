Ο Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο: «Οι λαοί μας γνωρίζουν τις τραγικές συνέπειες της εισβολής»

Η Λευκωσία επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να ισχύουν «σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς εξαίρεση»





Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται από το πρωί στο Κίεβο, σε μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος.Ο Κύπριος Πρόεδρος αφίχθη στο Προεδρικό Μέγαρο Mariinskyi, όπου τον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών Κύπρου και Ουκρανίας. Προηγήθηκε η άφιξη του κ. Χριστοδουλίδη στις 8.00 το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό τουόπου τον υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Γεβγέν Περεμπίνις και ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, Σεργκέι Νιζίνκσι.Το κεντρικό μήνυμα της Λευκωσίας αποτυπώθηκε σε ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε ότι η κυπριακή στάση για την Ουκρανία «δεν είναι μόνο θέση αρχής, είναι βαθιά ριζωμένη στο δικό μας βίωμα».«Οι λαοί μας γνωρίζουν, δυστυχώς, τις τραγικές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, την αμφισβήτηση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Η στάση μας είναι αυθεντική, έμπρακτη και πολιτικά συνεπής», σημειώνεται στο μήνυμα, που συνδέει ευθέως το ουκρανικό με την κυπριακή εμπειρία του 1974.Η Λευκωσία επαναβεβαιώνει παράλληλα την προσήλωσή της στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να ισχύουν «σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς εξαίρεση» – μια διατύπωση που αφορά προφανώς τόσο την Ουκρανία όσο και την Κύπρο.Κατά τις συνομιλίες με τον Β. Ζελένσκι, ο Κύπριος Πρόεδρος παρουσιάζει δέσμη ιδεών ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, με στόχο να διατηρηθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα η Ουκρανία και η πορεία ένταξής της.Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεταξύ των εισηγήσεων που επεξεργάζεται η Λευκωσία είναι, η διοργάνωση άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, η διεξαγωγή συναντήσεων ομάδων εργασίας της ΕΕ στην Ουκρανία, η ανάδειξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ζητήματος των απαχθέντων παιδιών από τα ρωσικά στρατεύματα εισβολής, αλλά και η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόσο σε άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Απρίλιο όσο και στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου 2026.Η Λευκωσία διαμηνύει ότι θα στηρίξει «κάθε ειλικρινή διπλωματική προσπάθεια» για δίκαιη και διαρκή ειρήνη, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Χριστοδουλίδη στην Ουκρανία έχει έντονο συμβολισμό. Κατέθεσε στεφάνι στον «Τοίχο των Ηρώων», το αυτοσχέδιο μνημείο στην εξωτερική πλευρά του Μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι καλυμμένη με φωτογραφίες Ουκρανών στρατιωτών που έπεσαν στο πεδίο της μάχης.



Θα επισκεφθεί επίσης τη Βουλή της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) για συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σώματος Ρουσλάν Στεφάντσιουκ, ενώ αργότερα θα μεταβεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών που έχουν απαχθεί και επιστρέφουν από αιχμαλωσία σε κατεχόμενες περιοχές, καθώς και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας.



Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Κύπριος Πρόεδρος έχει επίσης προγραμματισμένη συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις, η οποία ήταν μέχρι πριν λίγες ημέρες πρέσβειρα στη Λευλωσία, επιβεβαιώνοντας ότι το Κυπριακό ενδιαφέρον για την Ουκρανία εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων με τους ευρωατλαντικούς εταίρους.



Μια επίσκεψη που μιλά και για την Κύπρο Επισήμως, η Λευκωσία μιλά για προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας και για στήριξη των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Πίσω όμως από τις διατυπώσεις, το μήνυμα είναι σαφές. Η Κύπρος, χώρα που ζει πενήντα χρόνια με τουρκική στρατιωτική κατοχή, δεν έχει την πολυτέλεια να αποδεχθεί λογικές «τετελεσμένων» στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού.



Γι’ αυτό και η παρουσία του Κύπριου Προέδρου σε μια εμπόλεμη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν αφορά μόνο την αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό, αλλά και τη δική μας διεκδίκηση να μείνουν όρθιες οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.