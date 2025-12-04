Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!

Η Deepal βάζει στο παιχνίδι των μεσαίων ηλεκτρικών SUV μια πρόταση που παντρεύει τη φινέτσα με την ουσιαστική ποιότητα και την τεχνολογική αρτιότητα.

Η ταχύτερη και πιο ακραία Mustang έως σήμερα είναι ένα πραγματικό αγωνιστικό δρόμου.

Η υβριδική διάδοχος της Huracan έχει V8 που στροφάρει στις 10.000 rpm και δηλώνει πως η Lamborghini παραμένει συναρπαστικά τολμηρή.

Η NIO θέτει την τεχνολογία, την πολυτέλεια και την άνεση ως θεμέλια μιας διαφορετικής προσέγγισης στην premium ηλεκτροκίνηση.

Η πετυχημένη συνταγή του T-Roc εκσυγχρονίζεται σε ύφος, αισθητική και τεχνολογία και επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας.

Το B-SUV της Opel μεταλλάσσεται σε ηλεκτρικό hot-hatch με συναρπαστικό οδηγικό χαρακτήρα.

Τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, προδιαγραφές και ύφος που όμως αντιστέκονται στον εξηλεκτρισμό, κλείνουν το μάτι στους φανατικούς petrolheads.

Το νέο Compass ενσωματώνει τα στοιχεία ενός πιο δυναμικού, πιο αποδοτικού και εύχρηστου χαρακτήρα στη γνώριμη φιλοσοφία της Jeep.

BYD ATTO 2 DM-I

CHERY TIGGO 7 PHEV

BENTLEY BENTAYGA SPEED

AUDI A5 2.0 TDI QUATTRO – BMW 320d

CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

και με την έκδοση των 2,00€



και με την έκδοση των 2,00€



Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,Αν υπάρχει ζευγάρι που πιστεύει πως έχει πετύχει τον τέλειο γάμο, τότε γνωρίζουμε σίγουρα ότι υπάρχει και το τέλειο ψέμα. Και σε κάποιες ακραίες καταστάσεις, ένα σκοτεινό και επικίνδυνο μυστικό κρύβεταιπίσω από τον γάμο-θαύμα.Ένα βιβλίο που θεωρήθηκε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, κυκλοφόρησε σε 37 χώρες και σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, το «Πίσω από κλειστές πόρτες» είναι το αριστούργημα της B.A. Paris, μιας μυστηριώδους συγγραφέως, γαλλο-ιρλανδικής καταγωγής που έζησε κυρίως στη Γαλλία και η οποία προτιμά να μένει στο ημίφως. Μυθιστόρημα παράξενο και δύσκολα κατατάξιμο σε οποιοδήποτε είδος, το «Πίσω από κλειστές πόρτες» συνδυάζει αριστοτεχνικά το δράμα με την κωμωδία, το θρίλερ με το χιούμορ και το στοιχείο του απροσδόκητου. Πραγματικά, ο αναγνώστης δεν μπορεί να υποψιαστεί καν τι τον περιμένει -όχι απλώς στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά ούτε καν στην επόμενη σελίδα.Κεντρικοί χαρακτήρες του μυθιστορήματος είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι, ο Τζακ και η Γκρέις. Ευφυής, ωραίος και γοητευτικός, πλούσιος εκείνος -μοιάζει να τα έχει όλα, ενώ κάτι παρόμοιο ισχύει για την γλυκιά, ευγενική και συμπαθέστατη Γκρέις. Με δυο λόγια είναι το ζευγάρι που κανείς δεν μπορεί να κακολογήσει και κανείς δεν μπορεί να αντιπαθήσει: Είναι ο κύριος και η κυρία Τέλειοι, όπως είναι και ο γάμος τους. Γιατί όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι πάντοτε, μα πάντοτε μαζί; Γιατί, άραγε, η Γκρέις δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο και κανείς δεν θυμάται να της έχει μιλήσει απευθείας, χωρίς να είναι παρών ο Τζακ; Κι αυτά τα κάγκελα που διακρίνονται καθαρά στα παράθυρα του υπνοδωματίου τους; «Δεν έχω την πολυτέλεια να απογοητεύσω τονΤζακ» εμφανίζεται να μονολογεί η Γκρέις, παρατηρώντας ότι «φορώ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου και μέσα μου προσεύχομαι να με συμπαθήσουν. Η Έστερ, η νέα μας φίλη, δεν ανταποδίδει το χαμόγελο, μάλλον είναι επιφυλακτική μέχρι να σχηματίσει άποψη για μας. Αλλά δεν την αδικώ. Σίγουρα θα έχει βαρεθεί να ακούει ότι η Γκρέις Έιντζελ, σύζυγος του λαμπρού δικηγόρου Τζακ Έιντζελ, είναι ένα τέλειο υπόδειγμα γυναίκας που έχει τα πάντα το τέλειο σπίτι, τον τέλειο σύζυγο, την τέλεια ζωή. Αν ήμουν στη θέση της Έστερ, κι εγώ θα ήμουν επιφυλακτική απέναντί μου».Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.