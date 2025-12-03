Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Περισσότερα από 3,7 δισ. ευρώ φέτος στους αγρότες: 44.000 παραγωγοί σε επανέλεγχο, 2.000 αποκλείονται λόγω ανακριβών δηλώσεων
Οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες το 2024 αναμένεται να είναι υψηλότερες από το προηγούμενο έτος - Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπεται η καταβολή 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ πέρυσι,
Η συνολική στήριξη προς τους αγρότες το 2024 θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα και θα φτάσει τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές ενισχύσεις. Προβλέπεται δεύτερη κατανομή χρημάτων υπέρ των παραγωγών που έχουν υποβάλει ειλικρινείς δηλώσεις, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δικαιούχων.
Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ανέρχεται φέτος σε 363 εκατομμύρια ευρώ, έναντι περίπου 476 εκατομμυρίων το 2023. Το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί, 113 εκατομμύρια ευρώ, θα μοιραστεί στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν δηλώσει ορθά τα στοιχεία τους και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η διαφορά στα ποσά της προκαταβολής συνδέεται με τον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων και τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στους λόγους περιλαμβάνονται και οι αυξημένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται φέτος, βάσει των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τόσο την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και την κτηνοτροφία, με διασταύρωση τιμολογίων αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος.
Συνολικά 44.000 αγρότες βρίσκονται σε διαδικασία επανελέγχου και θεωρούνται δυνητικοί δικαιούχοι. Θα πληρωθούν κανονικά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους. Αντίθετα, 2.000 παραγωγοί δεν θα λάβουν ενίσχυση, είτε λόγω απολύτως ανακριβών δηλώσεων είτε λόγω εκκρεμών ελέγχων από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.
Οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες το 2024 αναμένεται να είναι υψηλότερες από το προηγούμενο έτος. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπεται η καταβολή 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ πέρυσι, με τις πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ –που αφορά τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων– να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την Ε.Ε., οι ειλικρινείς παραγωγοί θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις, χωρίς καμία απώλεια κονδυλίων για τη χώρα.
Για τα κοφτολίβαδα, δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης παλαιότερων δορυφορικών φωτογραφιών, ώστε να επανελεγχθούν τα αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί μη επιλέξιμα. Οι αγρότες των οποίων τα αγροτεμάχια εμφάνισαν πρόβλημα με τον αριθμό ΚΑΕΚ μπορούν να υποβάλουν ένσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον κτηνοτροφικό τομέα, ζήτημα έχει προκύψει σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες λόγω του μαθηματικού τύπου που εφαρμόζεται για τους βοσκότοπους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης, με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία των τιμολογίων πώλησης γάλακτος και κρέατος και αγοράς ζωοτροφών, επιλέγοντας το ευμενέστερο κριτήριο για τους παραγωγούς.
Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. ευρώ. Αυτές τις ημέρες εκτελούνται πληρωμές ύψους 538 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ενισχύσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και αποζημιώσεις για την ευλογιά. Έως το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23.
