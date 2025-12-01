Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Δούκας: Το έργο στη Βασιλίσσης Όλγας έχει στοιχειώσει - Κάποιοι θέλουν το έργο να μην τελειώσει ποτέ
O δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε η ανάπλαση, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές για απόπειρες υπονόμευσης της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας, μετά τη διακοπή των εργασιών στο έργο που στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στο X, αποκάλυψε ότι από τα 6 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού, τα 2,5 εκατ. ευρώ παραμένουν απλήρωτα, γεγονός που οδήγησε τον εργολάβο να σταματήσει τις εργασίες.
Ο Χάρης Δούκας άφησε αιχμές για οργανωμένες προσπάθειες παρεμπόδισης του έργου, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος θα κάνει ό,τι απαιτείται για να επανεκκινήσουν οι εργασίες.
«Το έργο παραμένει στοιχειωμένο και η κίνηση συνεχίζει να ταλαιπωρεί το κέντρο της πόλης. Έχει ουσιαστικά σταματήσει. Κάποιοι θέλουν να μη τελειώσει άμεσα. Κάποιοι θέλουν να συνεχιστεί και το 2026 η ταλαιπωρία. Κάποιοι θέλουν νομίζω να μη γίνει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
«Μιλήσαμε με τον εργολάβο ότι από τα 6 εκατ. που στοίχισε έργο, του χρωστάνε τα 2,5 εκατ. Από πίσω μου είναι το έργο της αρχαιολογίας. Η αποκάλυψη του Λουτρού και άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων. Αυτό κόστισε 1 εκατ. Και το έργο στοιχειωμένο», συμπλήρωσε.
Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει.— Haris Doukas (@h_doukas) December 1, 2025
Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, από τα 6 εκ. που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα.
Κάποιοι, τελικά, θέλουν το έργο να μην τελειώσει ποτέ.
Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ.
Θα… pic.twitter.com/IZaisPcJ3a
