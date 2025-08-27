Η επιστροφή της... Βασιλίσσης Όλγας - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Η επιστροφή της... Βασιλίσσης Όλγας - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι ξανά πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα

Η επιστροφή της... Βασιλίσσης Όλγας - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Έπειτα από πέντε χρόνια έργων και καθυστερήσεων, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στην καρδιά της Αθήνας οδεύει προς ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Αθηναίων, το έργο θα παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, αν όλα προχωρήσουν χωρίς νέα εμπόδια, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα εντός του φθινοπώρου.

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

- Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

- Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους

- Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας

- Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.
Κλείσιμο


Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις: Τι άλλο αλλάζει στην περιοχή

Η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας

- Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου

- Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης

- Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.


