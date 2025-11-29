Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Καταστήματα και σούπερ μάρκετ ανοιχτά αύριο Κυριακή - Το ωράριο
Η αυριανή Κυριακή είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων
Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα ενώ μετά την Black Friday έρχεται η Cyber Monday (1/12).
Η αυριανή Κυριακή είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.
Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.
Ανοιχτά θα είναι και κάποια σούπερ μάρκετ αύριο Κυριακή. Έχει ανακοινωθεί πως θα είναι ανοιχτά: Lidl (ενδεικτικό ωράριο 11:00–20:00), My Market (ενδεικτικό ωράριο 11:00–20:00), Market In (ενδεικτικό ωράριο 11:00–18:00). Η αλυσίδα Σκλαβενίτης θα έχει ανοιχτό το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα από τις 11:00 έως τις 20:00. Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025
