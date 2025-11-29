Καταστήματα και σούπερ μάρκετ ανοιχτά αύριο Κυριακή - Το ωράριο

Η αυριανή Κυριακή είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων