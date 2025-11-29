Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη στο Άργος - Διακομίστηκε στην Αθήνα
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη στο Άργος - Διακομίστηκε στην Αθήνα
H μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Άργος, όταν υποχώρησε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε μία 50χρονη.
Σύμφωνα με το argolikeseidiseis.gr, η μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού.
Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, κατά τις ίδιες πηγές. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί ΚΑΤ στην Αθήνα.
