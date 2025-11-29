Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη στο Άργος - Διακομίστηκε στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Άργος Μπαλκόνι Νοσοκομείο Τραυματίας

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη στο Άργος - Διακομίστηκε στην Αθήνα

H μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη στο Άργος - Διακομίστηκε στην Αθήνα
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Άργος, όταν υποχώρησε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε μία 50χρονη.

Σύμφωνα με το argolikeseidiseis.gr, η μητέρα τεσσάρων παιδιών βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, κατά τις ίδιες πηγές. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί ΚΑΤ στην Αθήνα. 

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα

Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης