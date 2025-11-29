Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Λεκτική επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας
Ομάδα διαδηλωτών για την Παλαιστίνη επιτέθηκε λεκτικά στη βουλευτή της ΝΔ – «Ο φασισμός δεν θα περάσει», δήλωσε η ίδια σε ανάρτησή της
Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχθηκε φραστική επίθεση από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι διαδηλωτές ανέβασαν τους τόνους μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της Χριστίνας Αλεξοπούλου στο σημείο, εκτοξεύοντας ύβρεις και βωμολοχίες προς το μέρος της. Η ένταση αυξανόταν σταδιακά, με αρκετά άτομα να της ζητούν επίμονα να αποχωρήσει από την πλατεία.
Η βουλευτής επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στο περιστατικό και απομακρύνθηκε από το σημείο, εν μέσω έντονων φραστικών επιθέσεων. Λίγο αργότερα, ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο από το περιστατικό, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αιχμηρό σχόλιο.
«Αυτή είναι η δημοκρατία τους! Καμαρώστε τα! Σήμερα, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Τους απαντώ καθαρά: ο φασισμός δεν θα περάσει! Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από την Αστυνομία ή τη Νομαρχιακή Οργάνωση της ΝΔ.
