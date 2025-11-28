Έξι χρόνια φυλάκιση σε δύο Έλληνες για τον βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας στη Ρόδο

Όπως είπε, με τον συγκατηγορούμενό του εργάστηκαν μαζί την περίοδο του 2017 χωρίς ποτέ να γνωριστούν καλά, καθώς το κέντρο απασχολεί συνολικά πάνω από 30 άτομα και δεν είχαν κάποια στενή επαφή ή σχέση.Μάλιστα εξέφρασε τις ενστάσεις του για το ότι το θύμα κατέθεσε πως μετά το περιστατικό πήγε στη συνέχεια να φάει, κοιμήθηκε και αφού συζήτησε με τις φίλες της αποφάσισε να μεταβεί στην Ασφάλεια Ρόδου το μεσημέρι λίγο πριν αναχωρήσει για τη πατρίδα της, ενώ δεν θέλησε τελικά να υποβάλει καταγγελία καθώς δεν ήταν σίγουρη αν η ερωτική συνεύρεση έγινε με την συναίνεσή της ή όχι.Τόνισε, επίσης, ότι μοναδικός λόγος που μετέβαλε την άποψή της και τελικά κατήγγειλε στις νορβηγικές αρχές ότι βιάστηκε στην Ελλάδα, είναι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος.Ο συγκατηγορούμενός του κατέθεσε ότι εργάζεται στο ίδιο κέντρο από το έτος 2012 και ότι οι προσωπικές σχέσεις και επαφές του είναι γενικά περιορισμένες λόγω των δύο μικρών παιδιών που η σύζυγός του κι εκείνος μεγαλώνουν.Επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι δεν είχε σχέσεις με τον δεύτερο κατηγορούμενο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θυμάται την καταγγέλλουσα και ότι αδυνατεί να εννοήσει τον λόγο που τον κατηγορεί, τη στιγμή που δεν γνώριζε καν το όνομά του, αλλά βρήκε τα στοιχεία του από τη σελίδα του καταστήματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.Μάλιστα, πρόσθεσε ότι πέραν του γεγονότος ότι η σύζυγός του ξυπνάει νωρίς το πρωί και τον περιμένει, θα ήταν αδύνατον να αποχωρήσει τέλη Ιουλίου από το κατάστημα πριν τις 6 το πρωί, καθώς το πρόγραμμα της μουσικής συνεχίζει μέχρι εκείνη την ώρα.Ως συνήγοροι υπεράσπισης τους παρέστησαν οι Στέλιος Αλεξανδρής και Αχιλλέας Δασκαλάκης και ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας ο Μιχάλης Καντιδενός.