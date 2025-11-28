Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κλαρκ μετέφερε πολίτες στο Μοσχάτο λόγω της πλημμύρας στους δρόμους από την κακοκαιρία
Κλαρκ μετέφερε πολίτες στο Μοσχάτο λόγω της πλημμύρας στους δρόμους από την κακοκαιρία
Σε έναν από τους κεντρικούς πλημμυρισμένους δρόμους, ένα κλαρκ του δήμου χρησιμοποιήθηκε σαν αυτοσχέδιο μέσο μεταφοράς
Η κακοκαιρία Adel σάρωσε τα ξημερώματα όλη την Αττική: δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από ορμητικά νερά, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πεζοί εγκλωβίστηκαν σε σημεία όπου λίγα λεπτά νωρίτερα περνούσαν με άνεση.
Ορισμένες γειτονιές παρέμειναν αποκομμένες για ώρες, ενώ οι υπηρεσίες προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση και αρκετά σχολεία δε λειτούργησαν. Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη εικόνα χάους, μια σκηνή από το Μοσχάτο αποτύπωσε με τον πιο παραστατικό τρόπο την αδυναμία των υποδομών να αντέξουν άλλη μία ισχυρή βροχή. Σε έναν από τους κεντρικούς πλημμυρισμένους δρόμους, ένα κλαρκ του δήμου χρησιμοποιήθηκε σαν αυτοσχέδιο μέσο μεταφοράς!
Δείτε βίντεο:
Γυναίκες και άντρες, σφιγμένοι στις άκρες της παλέτας, προσπαθούσαν να κρατήσουν ισορροπία, ενώ το κλαρκ διέσχιζε τον πλημμυρισμένο δρόμο κόβοντας τα νερά σαν μικρή σχεδία. Οι περισσότεροι είχαν ήδη γίνει μούσκεμα και η εικόνα θύμιζε περισσότερο σκηνικό διάσωσης παρά καθημερινότητα μιας πόλης λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
Ο δήμαρχος Μοσχάτου–Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήγησε στο protothema.gr γιατί το συγκεκριμένο σημείο μετατρέπεται κάθε φορά σε λίμνη: «Πρόκειται για ένα σημείο το οποίο πάντα πλημμυρίζει διότι εκεί βρίσκεται η λεκάνη του Κηφισού και δημιουργείται ένα ανάχωμα· όποιες κακοκαιρίες κι αν έρθουν, γεμίζει πάντα νερό», αναφέρει.Ωστόσο, πίσω από αυτή τη διαχρονική παθογένεια κρύβεται ένα έργο-κλειδί που ξεκίνησε στα χαρτιά πριν από 14 χρόνια και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, επηρεάζοντας όχι μόνο το Μοσχάτο, αλλά μια ολόκληρη ζώνη δήμων της Αττικής.
Δείτε βίντεο:
Ένας διαχρονικός παραλογισμός 14 ετώνΟ κ. Ευθυμίου συνεχίζει:«Το έργο αυτό αφορά πάρα πολλούς δήμους και το 2011 επικυρώθηκε μία μελέτη για την επισκευή αυτού του σημείου. Όμως το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2017 δηλαδή έξι χρόνια μετά. Το 2019 μπήκε εργολάβος για να το επισκευάσει, άρχισε να σκάβει, όμως τελικά για δικούς του λόγους προσέφυγε στον τότε υπουργό τον κύριο Καραμανλή, ενώ η Περιφέρεια του είχε πει να μην σταματήσει το έργο. Τελικά ο υπουργός έκανε δεκτή την προσφυγή του και το έργο έμεινε στη μέση. Αυτό έγινε ίσως επειδή δεν έβγαινε οικονομικά ο εργολάβος σύμφωνα με πληροφορίες». Το αποτέλεσμα είναι γνωστό κάθε φορά που πέφτει δυνατή βροχή: δρόμοι που μετατρέπονται σε λίμνες, οδηγοί που εγκλωβίζονται, πολίτες που ψάχνουν διέξοδο και υπηρεσίες που, όπως σήμερα, καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης όπως το κλαρκ.
Προσφυγή στην Εισαγγελία αλλά χωρίς αποτέλεσμαΟ δήμος έχει προσφύγει στην Εισαγγελία για το σταματημένο έργο, όμως μέχρι σήμερα το 2025 πλέον δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Και έτσι, εν μέσω μιας κακοκαιρίας που χτύπησε όλη την Αττική, το Μοσχάτο βρέθηκε ξανά στο ίδιο έργο θεατής: μια πόλη που παλεύει να μείνει στεγνή και ένας ολόκληρος κόσμος που μεταφέρεται… με κλαρκ, επειδή το νερό δεν άφηνε κανέναν να κάνει ούτε πέντε βήματα.
