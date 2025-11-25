Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Χαμός σε Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου για τη θέρμανση σε σχολεία - «Ντροπή σας, είστε απαράδεκτοι»
Ξέσπασαν γονείς καθώς τα σχολεία μπορεί να μείνουν χωρίς θέρμανση λόγω τεχνικών προβλημάτων
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπου παραβρέθηκαν γονείς και εκπαιδευτικοί από τα 24ο και 31ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου γνωστά και ως «Γερωνυμάκειο», θέτοντας τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που υπάρχουν.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σοβαρότερη όλων ήταν η αποκάλυψη πως παιδιά κινδύνευσαν να πάθουν ηλεκτροπληξία, καθώς όπως κατήγγειλαν λόγω της νεροποντής της 5ης Νοεμβρίου, από την οροφή μίας αίθουσας κατέρρευσε φωτιστικό και κρέμονταν γυμνά καλώδια τα οποία έσταζαν νερό. Συν τοις άλλοις από τη βροχή η αίθουσα πλημμύρισε.
Οι απαντήσεις που έλαβαν από τους αρμόδιους αντιδημάρχους Αντώνη Περυσινάκη (Παιδείας) και Γιώργο Σισαμάκη (Τεχνικών Έργων) δεν ικανοποίησαν τους εκπροσώπους των γονέων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», οι οποίοι τόνισαν τα ζητήματα θέρμανσης που προκύπτουν εν όψει χειμώνα, αφού δεν υπάρχει σύνδεση με τις ειδικές αντλίες.
«Το bullying είναι εδώ», άρχισαν να φωνάζουν τότε οι υπόλοιποι συγκεντρωμένοι σε σχετική παρατήρηση από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Τι είναι αυτά που λέτε; Στους γονείς τα λέτε αυτά, ντροπή σας», ακούγεται να λέει μια γυναικεία φωνή, ενώ ακούγεται η φράση «είστε απαράδεκτοι, κύριε Πρόεδρε».
«Το δεν ξέρω δεν απαντώ δεν είναι υπεύθυνη στάση Αντιδημάρχου», λέει φωνάζοντας μια γυναίκα. «Έχετε πάρει απαντήσεις», ακούγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η ίδια απαντά χαρακτηριστικά «δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Ελάτε τον Γενάρη στο σχολείο να δείτε τι θα έχει γίνει. Έχουμε αφήσει τις δουλειές μας τέσσερα χρόνια. Ξέρετε ότι παίρναμε τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ χριστουγεννιάτικα να πάει να κάνει τη μελέτη;».
«Το παιδί σου κρυώνει; Εμένα θα κρυώνει»«Το παιδί σου κρυώνει; Εμένα θα κρυώνει», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα ενός γονέα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. «Αυτό έχεις να μου πεις; Θρασύτατε! Και μου λες ότι θα πάρει το 10% πάνω στους φόρους;», συνέχισε εξαγριωμένος αναφερόμενος και στα δημοτικά τέλη.
Η ίδια τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της αποχέτευσης στα συγκεκριμένα σχολεία τονίζοντας ότι χρειάστηκαν προσωρινές γνωριμίες για να συνδεθούν με την αποχέτευση, ενώ πολλοί μαθητές έπασχαν από γαστρεντερίτιδα.
Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα από μέλος της δημοτικής αντιπολίτευσης που απευθυνόμενος στον Δήμαρχο είπε: «Δεν σας επιτρέπω να μιλάτε έτσι σε αυτούς τους γονείς. Ξέρετε τι αγώνα έχουν κάνει;».
Τον λόγο πήρε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος διευκρίνισε πως η έλλειψη πόρων από το κεντρικό κράτος κρατά «δεμένα» τα χέρια της δημοτικής αρχής.
Εντούτοις, από τη δημοτική πλειοψηφία διαβεβαίωσαν πώς για τα θέματα Παιδείας και σχολικής στέγης καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τηρουμένων των αναλογιών.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Σώματος Παντελής Ρυακιωτάκης θέλοντας να τερματίσει τη συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, προκάλεσε την έκρηξη γονέων.
