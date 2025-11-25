Χαμός σε Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου για τη θέρμανση σε σχολεία - «Ντροπή σας, είστε απαράδεκτοι»

Η ίδια τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της αποχέτευσης στα συγκεκριμένα σχολεία τονίζοντας ότι χρειάστηκαν προσωρινές γνωριμίες για να συνδεθούν με την αποχέτευση, ενώ πολλοί μαθητές έπασχαν από γαστρεντερίτιδα.Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα από μέλος της δημοτικής αντιπολίτευσης που απευθυνόμενος στον Δήμαρχο είπε: «Δεν σας επιτρέπω να μιλάτε έτσι σε αυτούς τους γονείς. Ξέρετε τι αγώνα έχουν κάνει;».Τον λόγο πήρε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος διευκρίνισε πως η έλλειψη πόρων από το κεντρικό κράτος κρατά «δεμένα» τα χέρια της δημοτικής αρχής.Εντούτοις, από τη δημοτική πλειοψηφία διαβεβαίωσαν πώς για τα θέματα Παιδείας και σχολικής στέγης καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τηρουμένων των αναλογιών.Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Σώματος Παντελής Ρυακιωτάκης θέλοντας να τερματίσει τη συζήτηση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, προκάλεσε την έκρηξη γονέων.