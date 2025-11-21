Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Εκδόθηκαν 112 σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία (βίντεο και φωτογραφίες)

Υπερχείλιση ρεμάτων και κατολισθήσεις στην Άρτα

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ορεινά της Καλαμπάκας

κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας τις τελευταίες ώρες προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα σε, με τανα λαμβάνουνγια έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις γιααπό, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν ναΜήνυμα από τοέλαβαν και περιοχές τηςόπου ηκαλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι σεκαι. Σημειώνεται ότι όλες οι προειδοποιήσεις στάλθηκαν από το 112 κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων και του περιφερειάρχη.Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από τηνέχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα χτυπιούνται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Βρυσέλλας με μανταρίνια, ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στη Σαγιάδα, όπου καλλιέργειες, πορτοκαλεώνες και αγροτικοί δρόμοι έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα.Στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου, σε Κόνιτσα και Πωγώνι, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις βράχων, με τα μηχανήματα των Δήμων και της Πολιτικής Προστασίας να εργάζονται για τον καθαρισμό των δρόμων.Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Δήμο Μετεώρων, όπου χωριά του Ασπροποτάμου – Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα – αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο, ενώ γέφυρες απειλούνται με κατάρρευση και αρκετοί οικισμοί έχουν αποκλειστεί.«Κάνω έκκληση σε όλους τους δημότες να μη γίνονται άσκοπες μετακινήσεις», ανέφερε ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος από τα σημεία που πλήττει η κακοκαιρία.Στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, η κακοκαιρία έχει πλήξει δρόμους, υπαίθριους χώρους και δημοτικές υποδομές, με σπίτια και καλλιέργειες να δέχονται ισχυρό πλήγμα. Εκτεταμένες κατολισθήσεις και υπερχείλιση ρεμάτων έχουν σημειωθεί στην Άρτα, ειδικά σε Κακολάγκαδο, Αμμότοπο και Παντάνασσα, καθιστώντας πολλούς δρόμους απροσπέλαστους και επικίνδυνους.Σύμφωνα με το epirusjournal.gr, τα συνεργεία της Πυροσβεστικής, των δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση νερού, φερτών υλικών και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, όπως στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων–Άρτας, που έκλεισε προσωρινά λόγω των φερτών υλικών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.Παράλληλα, χείμαρροι νερού και φερτών υλικών έχουν δημιουργηθεί στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία.Η τεράστια ποσότητα νερού, η υπερχείλιση χειμάρρων και η μεταφορά φερτών υλικών επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας νέες δυσχέρειες σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές. Οι εικόνες που καταγράφονται καταδεικνύουν τη δύναμη της φύσης και το βαθύ αποτύπωμα της κακοκαιρίας στην Ήπειρο.Σημειώνεται ότι στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ένεκα έντονων πλημμυρικών φαινομένων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στα ακόλουθα σημεία:(α) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Καστανιάς, από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για όλα τα οχήματα,(β) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας - Ασπροποτάμου, από τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής (θέση Τρία Ποτάμια) έως την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (3,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής), για όλα τα οχήματα,(γ) Στην Επ. Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων - ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ»), έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων,(δ) Στο Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωσή του με το 28ο χλμ. της Επ. Ο. Καλαμπάκας- Χρυσομηλιάς έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου,(ε) Πεζογέφυρες «Αγίου Κωνσταντίνου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Δήμος και η Περιφέρεια ζητούν να κηρυχθεί η βόρεια πλευρά του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Από τα Ιωάννινα έχουν ήδη αναχωρήσει άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ με σωστικές λέμβους και εξοπλισμό.Το χωριό Καρουσάδες έχει αποκλειστεί μετά από κατολίσθηση και την κατάρρευση διώροφου ακατοίκητου κτηρίου στο κέντρο του χωριού, ενώ στο Σιδάρι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στους Καρουσάδες, τους Βελονάδες και το Σιδάρι, με την Πολιτική Προστασία να επιχειρεί για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.Σε άλλο σημείο της Κέρκυρας, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας ζημιές σε περιπολικά και οχήματα.

367 κλήσεις στην Πυροσβεστική



Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.



Αναλυτικά:



* Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.



* Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή (21-11-2025) προς αύριο Σάββατο (22-11-2025).



Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X.



Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr .



Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr .



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr .



Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά

Μια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων «χτυπά» από το πρωί τα βορειοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ένταση για ακόμη 7–8 ώρες, με Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής, αυξάνοντας σημαντικά τον υδρολογικό κίνδυνο στις πληγείσες περιοχές.