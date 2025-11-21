Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου για να απολογηθεί ο αδελφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Πρόκειται για τον όγδοο συλληφθέντα για την υπόθεση και πατέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών
Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 58χρονος αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.
Πρόκειται για τον όγδοο συλληφθέντα για την υπόθεση και πατέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία παρόμοια με αυτή για τους γιους του, δηλαδή για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Σύμφωνα με το cret24.gr, χθες, Πέμπτη, συνεδρίασε το Δικαστικό Συμβούλιο για την προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων, μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση.
Σήμερα και η απόφαση για τον 23χρονο που συνελήφθη για τη βόμβαΣήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο που συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου με τους δύο νεκρούς.
