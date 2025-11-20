Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από δύο τουρκικά F-16 ένα ATR-72
Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από δύο τουρκικά F-16 ένα ATR-72
Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τρία αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, προέβησαν σήμερα σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στον FIR Αθηνών, κινήθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά F-16 σε σχηματισμό και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ΑTR-72.
Τα δύο F-16 προχώρησαν σε δύο παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το ATR-72 πραγματοποίησε άλλες δύο.
Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
