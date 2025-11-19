Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026

Βραχιόλι - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ανοίγουμε την αγκαλιά μας και στηρίζουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.Στο Bazaar θα βρείτε το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026! Με χαραγμένες στην επιφάνειά του τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ, το φετινό γούρι του Σωματείου, συμβολίζει τις αξίες που μας καθοδηγούν κάθε νέα χρονιά. Κομψό και διαχρονικό, είναι κάτι περισσότερο από ένα κόσμημα: μας εμπνέει να βλέπουμε το φως σε κάθε στιγμή και να κρατάμε ζωντανή την πίστη και την αισιοδοξία μας!Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.Παράλληλα, στο bazaar θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε όλα τα προϊόντα του eshop του Σωματείου και πρωτότυπα δώρα για τους αγαπημένους σας. Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών της Χριστουγεννιάτικης αγοράς θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε customize το συλλεκτικό ημερολόγιο του ΕΛΠΙΔΑ για το 2026 από το TYPE CENTER, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του eshop του Σωματείου, με την παρουσία της εταιρείας Chiton Uniforms.Στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε ακόμα τη συλλεκτική συλλογή ρούχων με τυπωμένες ζωγραφιές των παιδιών του Ξενώνα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», που δημιουργήθηκε φέτος από την γνωστή εταιρεία DIRTY LAUNDRY αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.Επιπλέον, στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε όμορφα αντικείμενα από τις γνωστές εταιρείες AtoJ, Emily Vafias, Hoopladoo, Klimentini Studio που και φέτος συνεργάζονται με το Σωματείο στηρίζοντας τους σκοπούς μας, όπως επίσης και το DIAMOND CLUB DANELIAN που προσφέρει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματός του!ALALEON, ALL ABOUT EVE, ANGELINA JEWELS, EPTA THE CONCEPT STORE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FRENCHIE, FYSTIKI SHOP, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, NEW MOON, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SOLON EVAGGELOU, SUNSHINE DELI TREASURES, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST.Παρών στο Bazaar θα είναι, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.