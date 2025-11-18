Στάση εργασίας και στοχευμένη αποχή από τους δικηγόρους της Αθήνας – Αντιδρούν στις δηλώσεις του Χριστόφορου Σεβαστίδη

Ο ΔΣΑ αποφάσισε δίωρη στάση εργασίας στις 25 Νοεμβρίου και στοχευμένη αποχή από δίκες του Δ’ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών – Ζητά να υπάρξει ανάκληση των δηλώσεων και προειδοποιεί με περαιτέρω ενέργειες