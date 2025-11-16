Θύμα απάτης άνδρας στο Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ
ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς Απάτη

Θύμα απάτης άνδρας στο Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ

Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, ο οποίος κατέβαλε χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ.

Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα πέρσι τον Φεβρουάριο να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος, το οποίο είχαν προηγουμένως αναρτήσει σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όταν δεν παρέλαβε το όχημα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

