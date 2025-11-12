Τα σενάρια που εξετάζονται για την άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Βοιωτία – Τον είχε απειλήσει πρώην σύντροφος της κοπέλας του
Το θύμα δεν φαίνεται να ήταν μπλεγμένος σε παράνομες δραστηριότητες
Τα αιματηρά κομμάτια του παζλ της άγριας δολοφονίας του 27χρονου οικοδόμου από την Αλβανία που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας προσπαθούν να ενώσουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
Μέχρι στιγμής οι λόγοι πίσω από το άγριο έγκλημα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο της ερωτικής αντιζηλίας. Και αυτό γιατί αφενός ο θανών δεν φαίνεται να ήταν μπλεγμένος σε παράνομες δραστηριότητες και, αφετέρου, ένας πρώην σύντροφος κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση ο 27χρονος τον είχε απειλήσει στο παρελθόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ΓΑΔΑ οι συγγενείς του 27χρονου μαζί με τον δικηγόρο τους κ. Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη προκειμένου να εισφέρουν όσα στοιχεία διαθέτουν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται πως, αφού οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τον 27χρονο, στη συνέχεια τοποθέτησαν τη σορό του στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου και την έκαψαν.
Τελικά ο άνδρας ταυτοποιήθηκε με DNA και, όπως προέκυψε, πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.
Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, που αντιστοιχούσαν σε ίδιου τύπου όχημα από την περιοχή της Πιερίας.
