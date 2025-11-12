Τα σενάρια που εξετάζονται για την άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Βοιωτία – Τον είχε απειλήσει πρώην σύντροφος της κοπέλας του
ΕΛΛΑΔΑ
Βοιωτία Σκούρτα Βοιωτίας Δολοφονία Φωτιά

Τα σενάρια που εξετάζονται για την άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Βοιωτία – Τον είχε απειλήσει πρώην σύντροφος της κοπέλας του

Το θύμα δεν φαίνεται να ήταν μπλεγμένος σε παράνομες δραστηριότητες

Τα σενάρια που εξετάζονται για την άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Βοιωτία – Τον είχε απειλήσει πρώην σύντροφος της κοπέλας του
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Τα αιματηρά κομμάτια του παζλ της άγριας δολοφονίας του 27χρονου οικοδόμου από την Αλβανία που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας προσπαθούν να ενώσουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής οι λόγοι πίσω από το άγριο έγκλημα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο της ερωτικής αντιζηλίας. Και αυτό γιατί αφενός ο θανών δεν φαίνεται να ήταν μπλεγμένος σε παράνομες δραστηριότητες και, αφετέρου, ένας πρώην σύντροφος κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση ο 27χρονος τον είχε απειλήσει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ΓΑΔΑ οι συγγενείς του 27χρονου μαζί με τον δικηγόρο τους κ. Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη προκειμένου να εισφέρουν όσα στοιχεία διαθέτουν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως, αφού οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τον 27χρονο, στη συνέχεια τοποθέτησαν τη σορό του στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου και την έκαψαν.

Τελικά ο άνδρας ταυτοποιήθηκε με DNA και, όπως προέκυψε, πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, που αντιστοιχούσαν σε ίδιου τύπου όχημα από την περιοχή της Πιερίας.

Ειδήσεις σήμερα

O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών

Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο

Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης