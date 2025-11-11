Τα συγχαρητήρια στον Τζόκοβιτς για τον 101ο τίτλο της καριέρας του από τον Νίκο Σταθόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Νόβακ Τζόκοβιτς Νίκος Σταθόπουλος

Τα συγχαρητήρια στον Τζόκοβιτς για τον 101ο τίτλο της καριέρας του από τον Νίκο Σταθόπουλο

Το τένις και το μπάσκετ ενώνουν τους δύο άνδρες

Τα συγχαρητήρια στον Τζόκοβιτς για τον 101ο τίτλο της καριέρας του από τον Νίκο Σταθόπουλο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Αθήνα και στο ΑΤΡ 250, κέρδισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του ο Σέρβος «μάγος της ρακέτας», Νόβακ Τζόκοβιτς, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τον χαρακτηρισμό του κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών. 

Ο Τζόκοβιτς δέχθηκε τα συγχαρητήρια των ανθρώπων που αγαπούν το τένις και βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώ το Σάββατο συναντήθηκε και με τον επιχειρηματία Νίκο Σταθόπουλο, με τον οποίο είναι φίλοι, ενώ και οι δύο εκτός από το τένις αγαπούν και το μπάσκετ. 
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης