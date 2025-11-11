Τα συγχαρητήρια στον Τζόκοβιτς για τον 101ο τίτλο της καριέρας του από τον Νίκο Σταθόπουλο

Το τένις και το μπάσκετ ενώνουν τους δύο άνδρες

Στην Αθήνα και στο ΑΤΡ 250, κέρδισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του ο Σέρβος «μάγος της ρακέτας», Νόβακ Τζόκοβιτς, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τον χαρακτηρισμό του κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών.



Ο Τζόκοβιτς δέχθηκε τα συγχαρητήρια των ανθρώπων που αγαπούν το τένις και βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώ το Σάββατο συναντήθηκε και με τον επιχειρηματία Νίκο Σταθόπουλο, με τον οποίο είναι φίλοι, ενώ και οι δύο εκτός από το τένις αγαπούν και το μπάσκετ.

