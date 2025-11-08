Νέα Ιωνία: Βγήκε από την εντατική ο 26χρονος που βρέθηκε μαχαιρωμένος σε ασανσέρ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 26χρονου που είχε βρεθεί αιμόφυρτος μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο νεαρός ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί μετά το πολύωρο χειρουργείο και μεταφέρθηκε σε θάλαμο της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου «Γεννηματάς». Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, αν και έχει υποστεί ισχαιμικό σοκ και αντιμετωπίζει κάποια επιπλέον προβλήματα που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση.
Οι οικείοι του επικοινώνησαν με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και με τις ψύχραιμες ενέργειές τους κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή, εκφράζοντάς τους την ευγνωμοσύνη τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για φωνές και «περίεργους θορύβους» σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.
Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα: μέσα στο ασανσέρ βρισκόταν ο 26χρονος, αιμόφυρτος, με πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό.«Είχε χάσει πολύ αίμα, έβλεπες αίματα παντού. Είχε τουλάχιστον επτά-οκτώ μαχαιριές και δεν μπορούσε να μιλήσει», ανέφερε κάτοικος της πολυκατοικίας.Οι δύο αστυνομικοί έδρασαν ακαριαία. Εφάρμοσαν αιμοστατικές γάζες, πίεσαν τα τραύματα και του μιλούσαν συνεχώς για να τον κρατήσουν σε επαφή, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.«Οι κινήσεις τους ήταν ψύχραιμες και απόλυτα συντονισμένες. Του έλεγαν να μείνει ξύπνιος, να τους κοιτάζει. Αν δεν ήταν εκείνοι, το παιδί θα είχε πεθάνει», περιγράφει άλλος κάτοικος.Η αιμορραγία σταμάτησε προσωρινά χάρη στις πρώτες βοήθειες των αστυνομικών και λίγα λεπτά αργότερα ο 26χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου χειρουργήθηκε για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.
Το χρονικό
