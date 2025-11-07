Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Black Friday: Οι οικιακές συσκευές που αξίζει να περιμένεις στις εκπτώσεις
Η Black Friday έρχεται και φέρνει εκπτώσεις για να ανανεώσεις όλο το σπίτι!
Αν όταν ακούς Βlack Friday σκέφτεσαι μόνο gadgets και προϊόντα πληροφορικής, χάνεις μεγάλες ευκαιρίες! Οι οικιακές συσκευές είναι αγορές που δεν κάνεις κάθε χρόνο, ωστόσο και ανανέωση χρειάζονται και μπορεί οι Black Friday προσφορές σε οικιακές συσκευές να σε βοηθήσουν να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου! Ειδικά αν θες να αντικαταστήσεις τις οικιακές συσκευές με νέα καλύτερης ενεργειακής κλάσης ή με smart χαρακτηριστικά η Black Friday θα σε εκπλήξει ευχάριστα! Σου προτείνουμε μερικές συσκευές που αξίζει να παρακολουθείς σε αυτές τις εκπτώσεις!
1. Bosch SMS4HCW19E Πλυντήριο Πιάτων Ελεύθερο 60 cm
Όσο περισσότερο απολαμβάνεις το μαγείρεμα τόσο περισσότερα πιάτα και σκεύη έχεις να πλύνεις μετά! Και η αλήθεια είναι ότι αν ο νεροχύτης σου είναι γεμάτος, δύσκολα το παίρνεις απόφαση να πλύνεις. Ένα πλυντήριο πιάτων, όπως το SMS4HCW19E της Bosch που έχει χωρητικότητα για 14 σερβίτσια είναι η λύση που χρειάζεσαι! Τα καλάθια στο εσωτερικό του μπορούν να ρυθμιστούν, ώστε να δημιουργείς το χώρο που θες κάθε φορά, ενώ διαθέτει και τηλεσκοπικό καλάθι VarioDrawer που δημιουργεί ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης. Πέρα από μεγάλη χωρητικότητα σου παρέχει και πολλά προγράμματα αλλά και smart λειτουργίες! Με το HomeConnect έχεις τη δυνατότητα να το χειριστείς και εξ αποστάσεως μέσω του smartphone σου! Διαθέτει έξι προγράμματα πλύσης: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C και Πρόπλυση. Επίσης προσφέρει τέσσερις ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή. Ειδική αναφορά αξίζει η λειτουργία ExtraDry. Με αυτή τη λειτουργία η ισχύς στεγνώματος αυξάνεται και έτσι, όλα τα σκεύη, ακόμα και τα πλαστικά, βγαίνουν αστραφτερά, καθαρά, και απολύτως στεγνά!
2. Pitsos PHN039150 Κουζίνα Κεραμική
Αν αγαπάς το μαγείρεμα ένα κρίσιμο γρανάζι στη διαδικασία είναι η κουζίνα σου. Σκέψου μήπως έχει έρθει η στιγμή να αντικαταστήσεις την παλιά σου συσκευή με την κουζίνα Pitsos! Έχει χωρητικότητα 66Lt και διαθέτει τέσσερις μαγειρικές ζώνες διαφορετικής διαμέτρου. Σημαντικό χαρακτηριστικό η ενεργειακή κλάση Α που εγγυάται πολύ οικονομική κατανάλωση. Οι τέσσερις κεραμικές εστίες θερμαίνονται γρηγορότερα από τις συμβατικές και μειώσουν σημαντικά το χρόνο μαγειρέματος. Επιπρόσθετα σου επιτρέπουν τον έλεγχο με ακρίβεια βαθμού για απόλυτη μαγειρική επιτυχία! Και φυσικά καθαρίζονται εύκολα χωρίς τρίψιμο. Ο φούρνος διαθέτει τριπλό κρύσταλλο, εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια του ψησίματος για τέλεια αποτελέσματα! Και δεν κινδυνεύεις από εγκαύματα αν αγγίξεις κατά λάθος την πόρτα, σημαντική λεπτομέρεια αν έχεις παιδιά ή είσαι επιρρεπής σε ατυχήματα! Το τριπλό κρύσταλλο της πόρτας επιταχύνει επίσης το ψήσιμο, και σε συνδυασμό με το σύστημα Thermoflow ο φούρνος είναι πολύ αποδοτικός. Το σύστημα Thermoflow διαχέει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο το θάλαμο, για να ετοιμάζεις έως και τρία φαγητά παράλληλα. Το περιεχόμενο κάθε ταψιού ψήνεται σε βάθος, σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκεται!
3. Whirlpool W9 931A KS H Ψυγειοκαταψύκτης Black
Αν θες ένα ψυγείο με στυλ αλλά και απόδοση δες τον μαύρο ψυγειοκαταψύκτη από την Whirlpool! Ψυγειοκαταψύκτης Whirlpool με χωρητικότητα 355Lt, λειτουργία Full No Frost για μηδέν απόψυξη, 6TH SENSE για βέλτιστη συντήρηση των τροφίμων σου και τεχνολογία EnergySaving για εξοικονόμηση ενέργειας!
Αν διστάζεις να πάρεις τις ποσότητες που θες σε φρούτα και λαχανικά επειδή φοβάσαι ότι θα σου χαλάσουν, με το Fresh Box+ θα ξενοιάσεις! Το ειδικό συρτάρι διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστικό ελέγχου υγρασίας, που σου επιτρέπει να διατηρείς φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά σου έως και δεκαπέντε μέρες. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου προσαρμόζεται και μειώνεται αμέσως μόλις τοποθετηθούν νωπά τρόφιμα. Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες που διαθέτει, η θερμοκρασία ψύξης ρυθμίζεται αυτόματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και φρεσκάδα που διαρκεί! Χάρη στη λειτουργία Full No Frost, που αποτρέπει το σχηματισμό πάγου στα τοιχώματα, ξεχνάς τη διαδικασία της απόψυξης μια για πάντα! Τέλος έχει συναγερμό που σε ειδοποιεί αν η πόρτα μείνει ανοιχτή.
4. Candy CSO 496TWMB6/1-S Πλυντήριο Ρούχων 9,00 kg
Μια ακόμα συσκευή που η αλλαγή της μπορεί να είναι πολύ σημαντική είναι το πλυντήριο. Το Candy CSO 496TWMB6/1-S με χωρητικότητα πλύσης 9kg, ταχύτητα στυψίματος 1.400rmp, Smart Check-Up και λειτουργία Quick & Clean, είναι μια συσκευή που πρέπει να σκεφτείς για το σπίτι σου! Η λειτουργία πλύσης προσφέρει απόλυτη καθαριότητα και φρεσκάδα στα ρούχα σου, ενώ χάρη στο Easy Iron Plus 39' μπορεί να σε γλιτώσει και από τον κόπο του σιδερώματος. Mε το νέο Easy Iron Plus 39' οι ίνες των υφασμάτων διαστέλλονται, αφήνοντας το απορρυπαντικό να εισχωρήσει σε βάθος. Έρχεται με 3 διαφορετικά επίπεδα έντασης και περιορίζει τις ζάρες έως και 80%! Μια smart συσκευή με Φωνητικό Βοηθό αλλά και την εφαρμογή hOn. Η εφαρμογή σου προσφέρει πάνω από σαράντα διαφορετικά προγράμματα για να πετυχαίνεις το ιδανικό πλύσιμο σε κάθε φορτίο. Επιπλέον σου δίνει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη δοσολογία του απορρυπαντικού, τους επίμονους λεκέδες, και τη συντήρηση. Ο Φωνητικός Βοηθός, δέχεται τις πληροφορίες για ό,τι πλένεις και προτείνει αυτόματα το καταλληλότερο πρόγραμμα, ενώ τα αναλυτικά στατιστικά χρήσης της συσκευής βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία. Το Smart Check-Up εξασφαλίζει ότι έχεις πάντα πλήρη εικόνα και βοήθεια, για την βέλτιστη λειτουργία του πλυντηρίου σου.
5. Samsung DV90DG6845LEU4 Στεγνωτήριο 9,00 kg
Τελευταία μας πρόταση, το στεγνωτήριο DV90DG6845LEU4 της Samsung με κάδο χωρητικότητας 9Kg και υψηλή ενεργειακή κλάση, για να στεγνώνεις τα ρούχα εύκολα και οικονομικά! Επίσης μια smart συσκευή που συνδέεται με το smartphone σου μέσω του Wi-Fi και του app SmartThings. Θα έχεις πλήρη έλεγχο της συσκευής! Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Optimal Dry, που αναγνωρίζει το επίπεδο υγρασίας των ρούχων και προσαρμόζει τον χρόνο για το ιδανικό στέγνωμα. Ενώ παράλληλα, με το σύστημα Auto Cycle Link επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα. Αποτρέπει τη συσσώρευση βακτηρίων στα ρούχα σου και σε άλλα αντικείμενα, όπως κλινοσκεπάσματα και μαλακά παιχνίδια των παιδιών με το πρόγραμμα Hygiene Care. Απολυμαίνει τόσο τα στεγνά όσο και τα υγρά υφάσματα, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του στεγνώματος. Χρησιμοποιώντας υψηλές θερμοκρασίες κατά το στέγνωμα, εξαλείφει το 99,99% ορισμένων βακτηρίων.
Αυτή η Black Friday μπορεί να είναι η ιδανική στιγμή οικιακής αναβάθμισης!
