Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Χολαργός: 'Ανδρας προσπάθησε να παρασύρει στο σπίτι του μαθητή
Χολαργός: 'Ανδρας προσπάθησε να παρασύρει στο σπίτι του μαθητή
Ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων
Αναστάτωση επικρατεί στη σχολική κοινότητα του Χολαργού, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από γονείς ότι ενήλικας προσέγγισε μαθητή προσπαθώντας να τον παρασύρει σπίτι του.
Συγκεκριμένα, από τον Σύλλογο Γονέων σχολείου της περιοχής υπήρξε η ενημέρωση προς τους γονείς μαθητών ότι ο συγκεκριμένος άνδρας συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως όπου και το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, προσπάθησε να προσεγγίσει και να παρασύρει τον μαθητή δημοτικού σχολείου του Χολαργού.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η μητέρα του παρ' ολίγον θύματος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. Παράλληλα, η μητέρα ενημέρωσε όλους τους γονείς, για να έχουν το νου τους.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστός στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2019 με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων στην Κέρκυρα.
Συγκεκριμένα, από τον Σύλλογο Γονέων σχολείου της περιοχής υπήρξε η ενημέρωση προς τους γονείς μαθητών ότι ο συγκεκριμένος άνδρας συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως όπου και το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, προσπάθησε να προσεγγίσει και να παρασύρει τον μαθητή δημοτικού σχολείου του Χολαργού.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η μητέρα του παρ' ολίγον θύματος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. Παράλληλα, η μητέρα ενημέρωσε όλους τους γονείς, για να έχουν το νου τους.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστός στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2019 με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων στην Κέρκυρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα