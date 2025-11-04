Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Απεργία ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Απεργία ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί
Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ολόκληρες ώρες, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2025 καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε απεργία με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της 5ης Νοεμβρίου και να τελειώσει στις 06:00 της επόμενης ημέρας.
Την Τετάρτη μάλιστα αναμένεται να γίνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και λεωφόρο Αθηνών.
Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).
Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ
Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς
Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:
– Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται
– Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
– Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».
Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.
