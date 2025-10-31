Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου - Κορίνθου
Επιχείρησαν να το φορτώσουν σε δύο κλεμμένα φορτηγάκια, όμως, δεν τα κατάφεραν και εγκατέλειψαν το σημείο
Άγνωστοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) να διαρρήξουν ένα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στο 1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κιάτου - Κορίνθου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις πέντε το πρωί, όταν οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο κλεμμένα φορτηγάκια, ξήλωσαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και το έριξαν στο έδαφος, προκειμένου να το ληστέψουν.
Όπως διαπιστώθηκε από το οπτικοακουστικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι δράστες επιχείρησαν να το φορτώσουν σε ένα από τα δύο οχήματα. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και εγκατέλειψαν το σημείο.
Οι αρχές αναλύουν το υλικό από τις κάμερες για την ταυτοποίησή τους.
