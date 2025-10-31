Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου - Κορίνθου
ΕΛΛΑΔΑ
ATM Απόπειρα ληστείας Διάρρηξη Παλαιά Εθνική Οδός

Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου - Κορίνθου

Επιχείρησαν να το φορτώσουν σε δύο κλεμμένα φορτηγάκια, όμως, δεν τα κατάφεραν και εγκατέλειψαν το σημείο

Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ στην Παλαιά Εθνική Οδό Κιάτου - Κορίνθου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Άγνωστοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) να διαρρήξουν ένα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στο 1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κιάτου - Κορίνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις πέντε το πρωί, όταν οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο κλεμμένα φορτηγάκια, ξήλωσαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και το έριξαν στο έδαφος, προκειμένου να το ληστέψουν.

Όπως διαπιστώθηκε από το οπτικοακουστικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι δράστες επιχείρησαν να το φορτώσουν σε ένα από τα δύο οχήματα. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Οι αρχές αναλύουν το υλικό από τις κάμερες για την ταυτοποίησή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης